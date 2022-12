Perspectives Boursières Hebdomadaires – Les Banques Centrales Tempèrent leurs Hausses de Taux, Ralentissement Mondial en Vue

Décembre 16, 2022 23:50

Le recul de l'inflation et les hausses relativement modérées des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE), de la Réserve Fédérale et de la Banque Centrale Européenne (BCE) ont détourné l'attention du marché de la question des prix élevés vers la possibilité d'un ralentissement mondial.

Les chiffres de la production industrielle chinoise pour novembre ont montré un net ralentissement. Sur une base annuelle, la production industrielle est passée de 5% en novembre 2021 à 2,2% pour le même mois de cette année. La prudence de la Chine à l'égard du COVID-19 a contraint les centres industriels à fonctionner au ralenti pendant une grande partie de l'année et le pays commence tout juste à sortir de sa politique de tolérance zéro vis-à-vis du coronavirus. Après s'être largement appuyé sur les confinements pour gérer la propagation du virus, le changement de politique a entraîné une recrudescence des nouveaux cas de COVID, ce qui pèse sur l'activité économique - comme on l'a vu dans d'autres pays qui ont réouvert plus tôt dans l'année.

Pour les détaillants de luxe européens et américains qui commercialisent leurs produits auprès des 1,4 milliard de consommateurs chinois, les ventes au détail du géant asiatique sont passées de moins 0,5% en novembre de l'année dernière à moins 5,9% au cours du même mois de cette année. Sachant que les ventes au détail étaient attendues à moins 3,7%, cette détérioration devrait avoir un impact sur les résultats du secteur de la vente au détail de produits de luxe, qui devra attendre plus longtemps avant que la demande en Chine ne se redresse.

Les Indices des Directeurs d'Achats (PMI) de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie et de l'Allemagne, qui produisent tous des vêtements, des accessoires et des voitures de luxe, devraient être influencés par les répercussions de la baisse des ventes au détail en Chine. L'indice PMI manufacturier de décembre en France s'est établi à 48,9 - tout résultat inférieur à 50 indiquant une contraction de l'activité. De même, l'indice PMI manufacturier de l'Allemagne pour le mois de décembre est ressorti à 47,4.

Si l'on tient compte de ces difficultés, le retour progressif de la Chine à la normale reste une bonne chose et, à moyen terme, les taux de croissance pourraient commencer à s'améliorer.

Actualités du marché pour la semaine précédant Noël

Le rapport Ifo sur le climat des affaires en Allemagne pour le mois de décembre sera publié lundi. Il s'agit d'un indicateur clé à surveiller, qui a atteint un sommet de 3 mois à 86,3 en novembre. Si le climat des affaires recule de manière significative de novembre à décembre, cela pourrait être un signal d'alarme pour les exportations et les goulets d'étranglement de l'offre. D'ores et déjà, moins de la moitié des entreprises interrogées souhaitent augmenter leurs prix au cours des trois prochains mois, ce qui marque une baisse par rapport aux rapports précédents du quatrième trimestre. Le consensus pour l'enquête Ifo de décembre est attendu à 87,4.

Dans le reste de l'actualité boursière, la Reserve Bank of Australia publiera mardi le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire, ce qui permettra de mieux comprendre les perspectives de la banque centrale en matière de taux d'intérêt. L'un des principaux marchés d'exportation de l'Australie est le Japon, où la politique de taux d'intérêt diverge considérablement avec des impacts probables sur la balance commerciale et les taux de change.

"À mon avis, les inquiétudes concernant une spirale salaires-prix au Japon sont loin d'être justifiées." Discours de Nakamura Toyoaki, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon, 7 décembre 2022.

La Banque du Japon se concentre sur les anticipations d'inflation à long terme et considère que les prix dans le secteur des services évoluent plus lentement que sur les biens importés et fabriqués localement. La banque centrale devrait maintenir des taux d'intérêt extrêmement bas au niveau de moins 0,1%, poursuivant ainsi la divergence avec son partenaire commercial, l'Australie. Les paires de devises en JPY pourraient être impactées en cas de surprise dans la décision de la BoJ.

Mercredi, la décision d'une autre banque centrale mondiale sera anticipée, lorsque le taux d'inflation du Canada pour le mois de novembre sera publié. La croissance des prix devrait s'établir à 6,8%, contre 6,9% en octobre. Si l'inflation augmente de manière inattendue, la Banque du Canada pourrait décider d'adopter une position plus hawkish en janvier. En revanche, si l'inflation a baissé, la BoC pourrait suivre l'approche moins hawkish adoptée par la Réserve Fédérale, la BCE et la BoE.

