Perspectives boursières hebdomadaires – Vers une Inflation US à Deux Chiffres : des Hausses de Taux à Venir ?

Juillet 18, 2022 13:05

Dans cet article, nous allons passer en revue les perspectives pour :

Les principaux moteurs de l'économie mondiale de la mi-juillet à la fin juillet,

Les hausses de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale,

Les perspectives de l'EURUSD,

Les faits marquants de la saison des résultats.

L'économie mondiale se trouve dans une situation de demande excessive et d'offre limitée pour le pétrole brut. Les principaux catalyseurs sont le conflit dans le deuxième plus grand pays d'Europe, l'Ukraine, combiné à une poussée de l'activité économique et des voyages maintenant que les restrictions liées au COVID-19 ont été levées dans de nombreux pays. Les coûts du carburant sont directement ou indirectement impliqués dans la plupart des activités économiques, de sorte que l'inflation sur les marchés de l'énergie a pris racine dans d'autres secteurs comme le commerce de détail, la construction et les voyages.

Les États-Unis pourraient se diriger vers des taux d'inflation à deux chiffres après que l'IPC du mois de juin ait atteint 9,1%. Cela signifie une plus grande probabilité que la Réserve fédérale ne fasse pas de pause dans ses hausses de taux d'intérêt en septembre et la banque centrale pourrait augmenter son taux directeur de 0,75% lors de la réunion prévue les 26 et 27 juillet.

Dans le même ordre d'idées, la BCE met à jour sa politique monétaire le 21 juillet. On s'attend à ce que la banque centrale européenne s'éloigne de sa position dovish et relève le taux d'intérêt directeur de 0,25% par rapport au niveau actuel de 0%.

La divergence entre les politiques monétaires de la BCE et de la Réserve fédérale a entraîné une perte de valeur de l'euro par rapport au dollar, à tel point que la paire de devises EURUSD oscille autour de la parité au moment de la rédaction de cet article.

Source : MetaTrader 5 Admirals, EURUSD, graphique D1 – Période : du 7 avril 2022 au 15 juillet 2022, consultée le 15 juillet 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

EURUSD

Lorsque la BCE va commencer à relever ses taux d'intérêt, l'euro pourrait bénéficier d'un soutien accru. Sans taux d'intérêt relevés en Europe, la monnaie unique de la zone euro pourrait tomber à des niveaux historiquement bas, avec des répercussions possibles sur le pouvoir d'achat des consommateurs, la balance commerciale et les prix à l'exportation, ainsi que sur les rendements obligataires.

La prise en compte de taux d'inflation élevés complique encore davantage le scénario économique actuel. Avec une valeur monétaire plus faible et des dépenses quotidiennes plus élevées, il sera difficile pour les salaires de suivre le coût de la vie, en particulier lorsque les Européens voyagent en dehors de la zone euro ou achètent des biens étrangers.

La saison des résultats

Le deuxième trimestre de 2022 a été d'une complexité inhabituelle, même en ces temps de COVID-19. L'ampleur de son impact sur les bénéfices des entreprises sera révélée au cours des deux prochaines semaines de publication des résultats.

D'ores et déjà, JP Morgan Chase a annoncé des résultats inférieurs aux attentes, avec un BPA de 2,76 USD pour le deuxième trimestre, contre 2,90 USD attendus. Les revenus des taux d'intérêt du géant bancaire ont augmenté de 19% par rapport à la même période l'année dernière, mais le sentiment baissier à l'égard des investissements d'expansion tels que les introductions en bourse a pesé sur les revenus.

Principaux résultats :

Bank of America - Lundi 18 juillet

Johnson & Johnson - Mardi 19 juillet

Tesla - Mercredi 20 juillet

Roche Holding AG - Jeudi 21 juillet

American Express - Vendredi 22 juillet

Microsoft, Visa et Coca-Cola -Mardi 26 juillet

Apple - Jeudi 28 juillet

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.