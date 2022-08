Perspectives d'Inflation Mondiale au Quatrième Trimestre - Bonnes ou Mauvaises ?

Août 15, 2022 12:57

À l'approche de la fin du troisième trimestre, les traders et les investisseurs se demandent sans doute si les perspectives d'inflation seront meilleures ou pires au prochain trimestre. Différentes composantes du puzzle qu'est l'inflation mondiale influenceront l'évolution de la situation alors que nous approchons de la fin d'une année difficile.

Au Royaume-Uni, les taux de croissance et d'inflation ont évolué de manière opposée après que l'économie se soit contractée de 0,1% au deuxième trimestre, contre une expansion de 0,8% au premier trimestre. Le taux d'inflation a atteint un sommet de 9,4% en juin, mais le marché du travail reste solide et maintient la stagflation à distance. Il semble que les consommateurs et les entreprises continueront à être confrontés à un resserrement de la politique monétaire sous la forme d'une hausse des taux d'intérêt au quatrième trimestre.

La situation est différente aux États-Unis, où l'inflation a diminué à 8,5% en juillet, contre 9,1% en juin. Alors que le Royaume-Uni est au bord d'une récession technique, les États-Unis sont quant à eux déjà en récession. Il y a une similitude entre les marchés du travail britannique et américain, qui ont tous deux enregistré de bonnes performances au cours des deuxième et troisième trimestres, tout bien considéré. Une autre similitude est la politique hawkish des banques centrales et l'environnement de hausse des taux d'intérêt qui devrait prévaloir jusqu'à la fin de l'année.

L'économie de l'UE semble présenter moins de risques pour la croissance du PIB que celle des États-Unis et du Royaume-Uni, mais l'inflation a atteint 9,6% en juillet. La banque centrale européenne (BCE) reste la moins "agressive" des trois banques centrales, préférant protéger la croissance post-COVID et s'orientant plus lentement vers des taux d'intérêt plus élevés. Néanmoins, la BCE devrait poursuivre son resserrement monétaire au quatrième trimestre et le marché du travail de l'Union européenne est relativement robuste, ce qui signifie que la banque centrale pourrait devenir plus "agressive".

Alors que l'Europe, les États-Unis et le Royaume-Uni sont bien engagés dans leur cycle d'inflation élevée, la Chine commence tout juste à connaître des taux d'inflation supérieurs au niveau cible de 2%. L'inflation a atteint 2,7% en juillet, contre 2,5% en juin, mais le taux de chômage est relativement faible, à 5,5%. La croissance est faible, passant de 4,8% au premier trimestre à 0,4% au deuxième trimestre. Si la croissance chinoise continue de baisser dans un contexte d'inflation croissante, cela pourrait peser sur les dépenses de consommation et les investissements.

Dans l'ensemble, il semble que les difficultés liées à l'inflation mettront du temps à se résorber. L'appétit pour le risque en matière d'investissement est réduit lors de chaque cycle de hausse des taux d'intérêt et nécessite un certain temps pour se rétablir. Sur les marchés des devises, les opérateurs devraient continuer à se montrer prudents et à privilégier les valeurs refuges que sont le dollar et le yen jusqu'à ce que le risque d'inflation diminue.

Enfin, la géopolitique est au centre de l'attention, alors que les États-Unis se dirigent vers des élections et que le conflit en Ukraine ne montre aucun signe d'apaisement. Les risques géopolitiques s'ajoutent aux perspectives économiques mitigées, ce qui signifie que les investisseurs et les traders devront rester attentifs à toute aggravation des principaux indices de référence que sont l'inflation, la croissance et l'emploi.

