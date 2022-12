Perspectives Boursières Hebdomadaires – Nouvelles Perspectives pour l'EUR avec l'Entrée de la Croatie dans la Zone Euro

Décembre 12, 2022

L'euro a reçu un regain de confiance bien nécessaire à la suite de l'annonce de l'arrivée de la Croatie, qui permettra à 4 millions de personnes supplémentaires d'utiliser la monnaie unique de la zone euro pour acheter et vendre des biens et des services. Après avoir joué les seconds rôles face au dollar américain pendant près d'un an, l'euro pourrait être soutenu par d'autres facteurs, à commencer par l'attitude de plus en plus hawkish de la Banque Centrale Européenne (BCE) en matière de politique monétaire.

La Croatie est le 20e État membre de la zone euro et son PIB pour le mois de septembre s'est élevé à 5,2% sur une base annuelle. La croissance économique du pays contribuera à la valeur de la zone euro et donc à celle de la monnaie unique.

Bien que le système monétaire de l'euro fasse l'objet de nombreuses critiques, le fait est que l'EUR représente la moitié des paires de devises les plus échangées au monde, le dollar américain étant l'autre moitié. Les nouveaux membres de la zone euro peuvent-ils rattraper ce que le Brexit leur a enlevé ? Bien que la Grande-Bretagne n'ait jamais fait partie de la zone euro et qu'elle ait préféré conserver la livre sterling, l'euro était très demandé au Royaume-Uni, dans la mesure où il n'y avait pas de droits de douane ou d'autres formalités administratives limitant le flux d'affaires entre les deux blocs. Une forte demande pour une monnaie soutient sa valeur même pendant les périodes de volatilité de l'économie sous-jacente du pays.

À l'instar de l'UE, le Royaume-Uni subit toujours les conséquences du Brexit et de nombreuses données sont attendues aujourd'hui, qui devraient nous donner un aperçu de la santé de la sixième économie mondiale.

PIB du Royaume-Uni pour octobre

L'économie britannique étant au bord de la récession, chaque publication importante pourrait avoir son importance.

Il existe plusieurs façons de considérer le taux de croissance du Royaume-Uni et les attentes à court terme. Sur une base mensuelle, le PIB devrait avoir augmenté de 0,4% en octobre, contre moins 0,6% en septembre. La croissance en glissement annuel pour le mois d'octobre devrait s'établir à 1,6%, contre 1,3% précédemment.

En ce qui concerne la production du secteur de la construction au Royaume-Uni, cette dernière devrait croître de 6,8% en octobre, contre 5,7% précédemment, sur une base annuelle. Les attentes pour le secteur manufacturier ne sont pas aussi positives et une baisse de moins 5,0% est prévue pour octobre, contre moins 5,8% précédemment.

Dans le secteur des importations et des exportations, la balance commerciale pour le mois d'octobre devrait s'établir à moins 14,1 milliards de GBP, contre moins 15,656 milliards de GBP le mois précédent. Le déficit commercial des biens non européens pour octobre est attendu à moins 7,9 milliards, contre moins 8,551 milliards en septembre, ce qui signifie que les importations de biens du Royaume-Uni dépassent ses exportations sur les marchés de l'UE et des pays tiers.

Globalement, la balance commerciale entre le Royaume-Uni et les autres marchés mondiaux de biens et de services devrait s'établir à moins 2,3 milliards de livres sterling pour octobre, contre moins 3,1 milliards en septembre.

Les déficits de la balance commerciale peuvent survenir lorsque la valeur des importations d'un pays dépasse celle de ses exportations en raison de l'inflation des importations d'énergie ou lorsque les consommateurs préfèrent acheter des biens et des services dans un autre pays, souvent pour des prix plus bas ou un taux de change favorable.

Au vu des prévisions ci-dessus, l'économie britannique présente un bilan mitigé à court terme. S'il est vrai que l'économie a prouvé sa résilience à maintes reprises, elle est actuellement confrontée à des difficultés nationales et internationales et à des défis considérables pour reconstruire les accords commerciaux à partir de zéro.

Le Royaume-Uni n'est pas pour autant le seul bloc à connaître un déficit commercial. L'Union européenne a également enregistré une balance commerciale négative pendant une grande partie de l'année, principalement en raison du coût élevé des importations de carburant dans le sillage de la guerre en Ukraine. La décision sur les taux d'intérêt de la BCE, qui aura lieu le 15 décembre, est un événement financier majeur compte tenu des pressions inflationnistes dans l'UE.

La banque centrale européenne devrait relever son taux directeur à 2,5%, contre 2% précédemment, rejoignant ainsi les autres banques centrales mondiales dans le resserrement de leur politique monétaire. Qu'est-ce que cela signifie pour l'euro dans le dernier mois de trading et d'investissement de l'année ? La monnaie pourrait bénéficier d'un soutien accru par rapport au dollar américain en raison de la réduction de la divergence entre les politiques monétaires américaine et européenne. Si la BCE parvient à trouver le juste milieu pour sa politique monétaire, alors que les taux d'intérêt augmentent dans l'UE, les actifs libellés en EUR pourraient commencer à regagner de l'attrait.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.