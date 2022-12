Perspectives Boursières Hebdomadaires – L'OPEP+ Maintient la Production de Pétrole à un Niveau Stable en Marge d'une Semaine Calme

Décembre 05, 2022 21:16

La semaine dernière, nous évoquions une période décisive pour les prix du pétrole. Cette semaine, nous pourrions commencer à avoir une idée de l'influence que les récents événements vont avoir sur le marché.

Hier, les membres de l'OPEP+ se sont réunis dans un contexte caractérisé par l'imminence de nouvelles mesures de l'UE et du G7 visant à limiter les revenus pétroliers de la Russie. Cependant, bien qu'ils aient provoqué le mécontentement des nations occidentales en réduisant leur production lors de leur dernière réunion en octobre, cette fois, l'OPEP+ a décidé de maintenir sa production.

Revenons donc sur ces nouvelles mesures, qui sont entrées en vigueur aujourd'hui, lundi 5 décembre. L'UE a décrété une interdiction totale de toutes les importations de brut maritime russe, tandis qu'un plafond de prix de 60 dollars imposé par le G7 pour chaque baril de pétrole russe est également entré en vigueur.

Moscou a déjà indiqué son refus de vendre son pétrole sous ce plafond, le vice-premier ministre Alexander Novak ayant déclaré dimanche que la Russie préférerait réduire sa production plutôt que d'adhérer à la vente de son pétrole à un prix dicté par l'Occident.

Il est donc fort probable que l'OPEP+ ait opté pour une approche "attentiste", afin de comprendre l'effet de ces nouvelles mesures sur le marché pétrolier. De plus, la Chine semblant prête à renoncer à ses restrictions en ce qui concerne le Covid, les perspectives de la demande de pétrole sont susceptibles de changer.

Nous pouvons donc nous attendre à ce que le pétrole soit un grand sujet de discussion dans les jours à venir, et il sera intéressant de voir les prochaines évolutions sur le marché. Alors, quelles sont les autres événements de la semaine ?

Stocks de Pétrole Brut aux États-Unis

La première semaine complète de décembre devrait être relativement calme en ce qui concerne les événements économiques. Toutefois, pour poursuivre notre thématique sur le pétrole brut, les traders voudront prêter attention à la mise à jour des stocks de pétrole brut américains mercredi.

Cet indicateur hebdomadaire mesure la variation des barils de pétrole brut détenus par les entreprises américaines, ce qui peut être révélateur de la demande de produits pétroliers aux États-Unis.

Si les stocks de pétrole diminuent davantage que prévu, ou augmentent moins qu'anticipé, cela suggère une forte demande de produits pétroliers. En revanche, si les réserves augmentent, ou diminuent moins que prévu, cela indique une faible demande. Ainsi, tout résultat différent du consensus peut influer sur les prix du pétrole.

La semaine dernière, ces stocks de pétrole ont chuté de près de 13 millions de barils, bien plus que prévu, ce qui a contribué à la hausse des prix du pétrole ce jour-là. Cette semaine, les stocks de pétrole devraient baisser d'environ 2,8 millions de barils.

Discours de la Présidente de la BCE, Mme Lagarde

Après le discours du président de la Fed, Jerome Powell, la semaine dernière, les décideurs de la Réserve Fédérale sont entrés dans leur période de blackout (période pendant laquelle la Réserve Fédérale limite la capacité des participants et du personnel du FOMC à s'exprimer publiquement ou à accorder des interviews) en vue de leur dernière réunion politique de 2022, au cours de laquelle ils devraient augmenter les taux de 50 points de base.

Jeudi, l'attention se tournera vers l'Europe, où la présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE), Christine Lagarde, doit prononcer deux discours avant la période de blackout de la BCE.

La prochaine réunion de politique monétaire de la BCE est fixée au 15 décembre et, après que l'inflation de la zone euro ait chuté plus que prévu la semaine dernière, les marchés s'attendent actuellement à une augmentation de 50 points de base. Toutefois, les investisseurs surveilleront de près les deux discours pour trouver de nouveaux indices sur la façon dont la BCE agira la semaine prochaine.

Il faut s'attendre à ce que les actions européennes et les paires de devises impliquant l'euro soient volatiles aux alentours de l'heure prévue pour l'intervention de Mme Lagarde.

Indice des Prix à la Production US (IPP)

De l'autre côté de l'Atlantique, vendredi, le Bureau of Labor Statistics publiera les derniers chiffres de l'Indice des Prix à la Production (IPP) pour le mois de novembre.

Contrairement à l'Indice des Prix à la Consommation (IPC), l'IPP, comme son nom l'indique, suit l'inflation du point de vue des entreprises productrices de biens. L'IPP est considéré comme un indicateur de la trajectoire future de l'IPC, en raison du fait que les augmentations des prix de production sont généralement répercutées sur le consommateur lorsque cela est possible.

Par conséquent, des lectures plus faibles de l'IPP peuvent être interprétées comme un précurseur de lectures plus faibles de l'IPC dans les mois à venir. Inversement, des résultats plus élevés de l'IPP peuvent être interprétés de manière inverse.

Vendredi, l'IPP devrait afficher une hausse de 0,2% sur une base mensuelle pour le troisième mois consécutif, tandis que, sur une base annuelle, l'indice devrait avoir ralenti à 7,2%, contre 8% le mois précédent.

Gardez à l'esprit que l'annonce de données économiques entraîne souvent une augmentation de la volatilité du marché au moment de leur publication. Par conséquent, les traders et les investisseurs doivent se tenir au courant des événements majeurs et faire preuve d'une prudence accrue s'ils prévoient de trader ou d'investir à ces moments-là.

Webinaires Gratuits d'Admirals

Vous souhaitez en savoir plus sur le trading et l'investissement ? Chez Admirals, nous organisons régulièrement des webinaires traitant d'une variété de sujets liés au trading et à l'investissement, et ce, gratuitement ! Cliquez sur la bannière ci-dessous pour consulter notre programme à venir :

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.