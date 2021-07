Performances semestrielles disparates pour l'Or et le Brent

Juillet 21, 2021 18:28

Au début d'une nouvelle semaine, nous poursuivons notre revue par rapport à l'évolution des principaux instruments au cours du premier semestre. Dans notre première analyse du mois, nous avons commenté la bonne performance des indices européens et américains et nous avons analysé la semaine dernière la reprise du dollar par rapport aux principales paires de devises. Dans l'analyse d'aujourd'hui, nous verrons comment l'or et le Brent se sont comportés au cours de la même période.

Dans notre dernière analyse concernant l'or, nous avons commenté à quel point il a été touché en raison de la reprise du dollar au cours des derniers mois, après une hausse de l'inflation aux États-Unis avant les rumeurs d'un possible tapering de la FED menant ce précieux métal à se battre pour son important niveau de support.

Cette situation a fait l'or perdre 7% au cours du premier semestre, mettant ainsi en péril la structure haussière qui suivait, après avoir confirmé la formation d'un triple floor dans la bande rouge inférieure fin mars dernier, où une nouvelle impulsion haussière a commencé qui l'a conduit à briser le canal baissier qui suivait depuis ses plus hauts historiques.

Cette cassure a également provoqué un triple croisement des moyennes haussières qui ont soutenu l'or dans sa nouvelle tendance, à la recherche de son principal niveau de résistance représenté par la bande verte. Cependant, après les événements récents, dont la hausse de l'inflation aux États-Unis, l'or a été contraint de reculer fortement jusqu'au niveau de retracement de Fibonacci à 61,8% après avoir cassé plusieurs niveaux de support.

Bien que le prix ait temporairement réussi à briser ce niveau, l'or a finalement réussi à rebondir à la hausse après avoir effectué un recul à des périodes plus courtes, refaisant surface à 1 834 $ l'once.

Actuellement, le prix a du mal à maintenir son important niveau de support dans la zone coïncidente de sa moyenne de 200 sessions et du niveau psychologique de 1 800 $ l'once. Il est d'une importance vitale que l'or parvienne à maintenir ce niveau de support s'il veut continuer les hausses car une perte de ce niveau pourrait ramener le prix vers la bande de support rouge supérieure. La perte de cette zone ouvrirait la porte à un nouveau recul vers les plus bas annuels de la bande rouge inférieure, perdant ainsi tout ce que l'on a gagné sur cette dernière dynamique haussière.

Source: Graphique journalier Or - MetaTrader 5 Admiral Markets, du 16 mars au 19 juillet 2021. Réalisé le 19 juillet à 12:10. Veuillez noter que les retours passés ne garantissent pas les retours futurs.

Evolution des 5 dernières années :

2020: 21,86%

2019: 15,45%

2018: -3,22%

2017: 12,75%

2016: 10,12%

Au contraire, et dans le cas du Brent, on constate que malgré le rebond du dollar au cours du premier semestre, c'est une bonne année pour le pétrole brut, puisqu'au cours du premier semestre le prix du baril du Brent a récupéré de plus de 45%.

Cela peut s'expliquer par les perspectives d'avenir positives qui existent autour de cette importante matière première grâce à l'amélioration de la situation pandémique au niveau mondial et à la réouverture des économies grâce au processus avancé de vaccination. De plus, ces perspectives se sont renforcées après que l'OPEP a publié un rapport optimiste concernant ses attentes futures pour 2022 dans lequel elle prévoit un fort rebond de la consommation avec une possible augmentation de la production de 1,4 million de barils par jour par chaque membre du groupe.

Le 2 juillet, dans notre analyse quotidienne, nous avions commenté que l'OPEP et ses alliés tenaient une réunion en vue de l'augmentation possible de la production au cours des prochains mois. Après deux semaines difficiles de négociations, il semble qu'un accord soit enfin trouvé dans lequel la production augmentera progressivement au rythme de 400 000 barils par jour jusqu'à atteindre 2 millions de barils en décembre prochain, dissipant ainsi l'incertitude pour l'avenir. Cette rencontre était très importante, car un accord insuffisant ou un accord trop modeste, pouvait nuire au prix à court terme en coupant l'euphorie des marchés face à la hausse de la demande puisque celle-ci pouvait être insuffisante.

Techniquement parlant, si on regarde le graphique hebdomadaire, on voit comment au cours de ce mois de juillet, le prix du baril de Brent a baissé d'environ 4,65%, ce qui a ramené le prix aux alentours de 72$ le baril dans son précédent niveau de support/résistance après avoir rebondi depuis sa ligne de tendance baissière à long terme.

Il est important de voir si le prix est capable de maintenir ce niveau de support face à un éventuel nouveau rallye qui pourrait le conduire à affronter à nouveau son niveau actuel de résistance sur la ligne de tendance baissière à long terme, car une éventuelle cassure pourrait conduire le prix de connaître une forte dynamique haussière à 80$ le baril voire à des niveaux proches de 87$.

Au contraire, on peut observer que le cours s'échange loin de ses moyennes mobiles et présente une forte surachat dans son indicateur stochastique, il faut donc aussi être attentif à une éventuelle correction.

Source: Graphique hebdomadaire Brent, MetaTrader 5 Admiral Markets, du 18 janvier 2015 au 19 juillet 2021. Réalisé le 19 juillet à 12:10. Veuillez noter que les retours passés ne garantissent pas les retours futurs.

Evolution des 5 dernières années :

2020: -21,52%

2019: 22,68%

2018: -19,55%

2017: 17,69%

2016: 52,41%

