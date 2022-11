OPEP+, Plafonnement du Pétrole et Politique de la Chine sur le Covid

Novembre 29, 2022 21:15

Il semblerait que nous soyons sur le point d'entrer dans une période décisive pour le marché mondial du pétrole.

Les prix du brut ont été fortement perturbés ces derniers mois par les craintes entourant la demande mondiale. Non seulement de nombreux pays semblent se diriger vers la récession, mais la Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde, a poursuivi sa politique agressive de "Zéro-Covid".

Les prix du pétrole sont ainsi tombés à leur plus bas niveau depuis janvier, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles l'OPEP+ pourrait convenir de nouvelles réductions de la production lors de sa réunion du 4 décembre, afin de tenter de soutenir les prix du pétrole.

La réunion de l'OPEP+ de dimanche se tient la veille du jour où l'Europe commence à interdire le brut maritime russe. Ce dernier volet de sanctions empêche également les compagnies européennes - qui dominent le marché de l'assurance des pétroliers - d'assurer les navires transportant du pétrole russe vers des pays tiers, à moins que le brut ne soit échangé à un prix dicté par l'Occident.

En conséquence, le "plafonnement" très médiatisé du pétrole russe entrera en vigueur, une mesure destinée à limiter les revenus pétroliers de Moscou tout en maintenant son important flux de brut sur le marché mondial afin d'éviter une flambée des prix du pétrole.

Toutefois, certains pays ont déjà fait savoir qu'ils ne participeraient pas à cette opération, ce qui signifie que le Kremlin devra trouver des pétroliers capables de transporter son brut sans assurance occidentale. En cas d'échec, l'offre mondiale sera affectée et les prix risquent d'augmenter.

Dans le même temps, à la suite de mouvements généralisés dans le pays, les spéculations vont bon train sur le fait que Pékin pourrait être sur le point d'assouplir sa politique de tolérance zéro à l'égard du Covid-19. Les informations de ce matin selon lesquelles les autorités ont l'intention d'augmenter les taux de vaccination des personnes âgées ont été interprétées par beaucoup comme un signe précurseur d'une réouverture de l'économie chinoise.

Ces rumeurs ont fait grimper les prix du pétrole de plus de 2% et les actions cotées à Hong Kong se sont envolées mardi matin, l'indice Hang Seng terminant la séance en hausse de 5,24%.

Cette hypothèse pourrait contribuer à soutenir le cours de l'action Apple, qui a chuté de 4,5% au cours des deux dernières séances à la suite d'informations selon lesquelles les mesures chinoises liées au Covid-19 pourraient entraîner un déficit important de la production d'iPhones.

En octobre, les revendications relatives à la politique stricte en matière de Covid et aux rémunérations ont incité des milliers d'employés de Foxconn (le plus grand fabricant d'iPhones) à confronter leur direction, ce qui a conduit à des affrontements et à un exode massif des travailleurs.

En conséquence, au début du mois, Apple a publié un communiqué indiquant que son usine de Zhengzhou "fonctionnait à une capacité considérablement réduite".

À moins que la Chine n'annonce une rupture avec ses politiques actuelles en matière de Covid-19, il est probable qu'Apple, et les autres entreprises opérant dans le pays, continuent à rencontrer des problèmes de production. Il sera donc intéressant de voir comment le marché réagira aux dernières rumeurs lorsque Wall Street ouvrira ses portes.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Apple, graphique W1 – Période : du 3 avril 2016 au 28 novembre 2022, consultée le 29 novembre 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.