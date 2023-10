Trading pour les Débutants – Nouvelles Restrictions US à l'Exportation et Impact sur les Entreprises d'IA

Octobre 20, 2023 20:24

L'intelligence artificielle, ou IA comme la plupart des gens l'appellent, pourrait être le grand sujet en matière de technologie en 2023. Au début de l'année, Chat GPT et d'autres modèles d'IA générative similaires ont impressionné les utilisateurs grâce à leurs capacités et à leur interface utilisateur interactive qui ont établi de nouvelles normes. Cependant, les nouvelles technologies d'IA ont entraîné un nouveau conflit entre les États-Unis et la Chine, qui ont tous deux pris conscience du potentiel que représente le développement du hardware et du software adéquats.

Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur les dernières évolutions qui pourraient avoir un impact sur les entreprises spécialisées dans l'IA, alors que les États-Unis ont annoncé leur décision de mettre en place de nouvelles restrictions à l'exportation de puces et d'autres technologies liées à l'IA en direction de la Chine, de la Russie, etc.

Les États-Unis renforcent les restrictions à l'exportation de technologies d'IA vers la Chine

Le 17 octobre, le gouvernement américain, plus précisément le Bureau of Industry and Security (BIS), a publié un rapport de 400 pages comprenant des règles et des restrictions concernant les exportations de puces d'IA avancées vers la Chine et d'autres pays tels que l'Iran et la Russie. Les nouvelles restrictions sont destinées à limiter les capacités des Chinois à développer leur armement sur la base de la technologie de l'IA.

La première série de restrictions a été mise en œuvre en octobre 2022, mais les autorités américaines ont estimé qu'il existait de nombreuses failles dont la Chine a profité pour accéder aux technologies liées à l'IA.

S'adressant aux journalistes de Reuters, un ancien agent du Conseil national de sécurité a déclaré que "le principe d'organisation de toutes ces règles est de se concentrer sur les capacités qui peuvent permettre aux systèmes militaires chinois de fonctionner. Ils ne souhaitent pas s'attaquer aux applications grand public".

Tout tourne autour des systèmes DUV

Les restrictions à l'exportation concernent les systèmes DUV. Si vous vous demandez ce que signifie DUV, voici la réponse : pour produire des supraconducteurs, les entreprises utilisent des machines à immersion dans l'ultraviolet profond (DUV, pour Deep Ultraviolet). En mettant en œuvre ces restrictions, les États-Unis se sont engagés à stopper toute exportation potentielle de machines DUV composées de supraconducteurs fabriqués aux États-Unis.

Les actions des entreprises d'IA baissent à la suite des nouvelles sur les restrictions

Les nouvelles concernant la révision des restrictions à l'exportation ont fait chuter les actions de certaines des entreprises technologiques les plus populaires le 17 octobre. Par exemple, l'action NVIDIA (NVDA) a chuté de 4,67% et a continué à baisser le 18 octobre. Les actions Intel (INTC) ont chuté de 1,4% et celles d'Advanced Micro Devices (AMD) de 1,2% en réponse à cette nouvelle.

NVIDIA ne prévoit aucun impact sur ses résultats financiers

Les dirigeants de NVIDIA ont déclaré dans un rapport à la Securities Exchange Committee (SEC) que "compte tenu de la forte demande pour nos produits dans le monde entier, nous ne prévoyons pas que les restrictions supplémentaires auront un impact significatif à court terme sur nos résultats financiers".

Les analystes de Citi ont réduit leur objectif de prix pour NVIDIA à 575 dollars contre 630 dollars par action en disant que "nous réduisons le risque de nos estimations pour l'année fiscale 25/26 et supposons une faible probabilité que le gouvernement américain accorde des licences d'exportation. Nous pensons que la portée des nouveaux seuils de densité de performance rendra difficile la vente de Nvidia en Chine car elle nécessitera plus que les modifications de réseau qu'elle a effectuées sur les produits précédents".

Commentant l'avenir de NVIDIA, les analystes boursiers de Morningstar ont écrit dans leur rapport : "Cette politique affectera probablement une partie de l'activité en forte croissance de Nvidia qui consiste à vendre des unités de traitement graphique (GPU) pour les data centers utilisés pour l'intelligence artificielle (IA). Pour l'instant, nous pensons que les restrictions vont, au pire, légèrement freiner à long terme la croissance exponentielle de Nvidia".

Ils suggèrent également que "la croissance massive de Nvidia pourrait rendre les revenus provenant de la Chine moins importants au fil du temps. Nvidia estime que les revenus de ses data centers en Chine représentent 20 à 25% du total, mais ce pourcentage pourrait diminuer à mesure que l'entreprise enregistre une croissance rapide de l'IA grâce aux leaders de cloud computing dans d'autres marchés développés. Nous continuons à prévoir 41 milliards de dollars de revenus des data centers pour l'exercice 2024, qui passeront à 100 milliards de dollars pour l'exercice 2028, grâce à l'énorme demande de construction et de mise en œuvre de modèles d'IA".

ASML déclare que le chiffre d'affaires de 2024 sera probablement stable

ASML, l'une des plus importantes entreprises de semi-conducteurs au monde, a également été prise dans les tensions entre la Chine et les États-Unis. L'entreprise néerlandaise a annoncé ses résultats pour le troisième trimestre, enregistrant une hausse des bénéfices sur une base annuelle et dépassant les attentes des analystes. Toutefois, le rapport Q3 2023 d'ASML indique que le chiffre d'affaires en 2024 sera probablement stable.

ASML étant l'un des plus grands producteurs mondiaux de DUV, certains analystes de marché suggèrent que la nouvelle série de restrictions pourrait peser sur la rentabilité de l'entreprise, qui a souffert de la faible demande d'appareils mobiles tels que les smartphones et les ordinateurs portables. Il convient de noter que les Pays-Bas ont également mis en place des règles contre l'exportation de puces liées à l'IA vers la Chine, mais les dirigeants d'ASML ont déclaré que ces mesures n'affecteraient pas les résultats financiers de 2023.

Gestion des Risques et Trading des Actions IA

Les traders débutants peuvent consulter les graphiques des actions IA de ces dernières années avant d'envisager de les ajouter à leurs portefeuilles. Il est vrai que le secteur technologique est en plein essor, qu'il soit lié à l'IA ou à la cybersécurité. Toutefois, malgré la croissance des valeurs technologiques, les risques liés au trading restent un point valable pour les traders débutants, qui devraient se concentrer sur le développement de leurs connaissances afin d'être en mesure de faire face aux différentes difficultés qui pourraient survenir.

Apprendre est le meilleur moyen d'améliorer ses compétences en matière de trading. Les traders débutants peuvent trouver en ligne une abondance de ressources pédagogiques consacrées au trading, telles que des articles, des guides pratiques, des webinaires et autres. En renforçant leurs connaissances, les traders débutants peuvent réduire les risques lorsqu'ils s'aventurent dans la volatilité des marchés financiers mondiaux.

Apprendre à trader n'est pas le seul facteur susceptible de jouer un rôle dans l'exécution d'une stratégie réussie. Une baisse soudaine ou inattendue du marché peut coûter de l'argent et compromettre les plans d'un trader. C'est pourquoi les traders qui viennent de commencer leur parcours devraient consacrer du temps à apprendre à utiliser les outils de gestion du risque, tels que l'ordre stop-loss, qui sont largement disponibles sur les plateformes de trading modernes. Investissez dans vos connaissances avant de commencer à trader afin de mettre toutes les chances de votre côté, de réduire votre stress et d'apprécier le parcours qui vous attend.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

