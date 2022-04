Les Marchés Asiatiques Prudents avant la Décision sur les Taux de la PBoC

Avril 19, 2022 22:30

Les investisseurs ont fait preuve de prudence sur les marchés asiatiques au cours de la nuit en raison de l'incertitude entourant la décision de la Banque Populaire de Chine (PBoC) sur les taux d'intérêt mercredi.

Plus tôt dans la semaine, la Chine a annoncé que la croissance de son PIB pour le premier trimestre était meilleure que prévu, à 4,8% sur une base annuelle. Le sentiment dans la deuxième plus grande économie du monde est néanmoins assombri par les épidémies de COVID-19 et les risques liés au conflit en Ukraine.

La PBoC a réduit son taux de réserve obligatoire pour les banques chinoises de 0,25 point de base afin de soutenir la reprise économique du pays, mais un point d'interrogation subsiste quant à la décision sur le taux directeur prévue le 20 avril.

En ce qui concerne les autres banques centrales, le président de la Banque Nationale Suisse (BNS), M. Jordan, s'exprime aujourd'hui, ce qui pourrait avoir un impact sur les paires de devises en CHF. La BNS et la PBoC maintiennent une politique de taux d'intérêt dovish, tandis que la Réserve Fédérale combat une inflation portée par les prix du pétrole brut qui pourrait se propager aux économies de la Chine et de la Suisse. La question n'est peut-être pas de savoir si, mais quand la BNS et la PBoC devront relever leurs propres taux directeurs pour contenir l'inflation.

Dans le reste de l'actualité boursière pour cette semaine, le Canada publie les chiffres de l'inflation pour le mois de mars. Les données sur les prix à la consommation étaient de 4,8% en février et devraient atteindre les 5% en mars. Toute déception ou surprise dans l'IPC du Canada est susceptible de provoquer un mouvement des paires de devises en CAD.

Enfin, la Nouvelle-Zélande publie mercredi les chiffres de l'IPC en glissement annuel pour le premier trimestre. Le taux d'inflation est attendu à 7,1% contre 5,9% lors de la précédente publication, ce qui a incité la Reserve Bank of New Zealand à augmenter son taux d'intérêt directeur à 1,5%. Les nouvelles de mercredi pourraient impacter les paires de devises en NZD.

Les principales actualités pour les investisseurs en bourse sont les résultats du premier trimestre des grandes capitalisations Johnson & Johnson, Netflix et Lockheed Martin Corp.

