L'Or se Rapproche de son Plus Haut Historique Tandis que les Actions Restent sous Pression

Mars 09, 2022 23:59

Lundi, le prix spot de l'or a dépassé les 2 000 dollars pour la première fois depuis août 2020. Hier, il a continué son ascension, de plus en plus d'investisseurs cherchant à se protéger des incertitudes du marché en se tournant vers les valeurs refuges.

L'or a clôturé la séance d'hier avec un gain de plus de 2,5%, portant sa progression depuis le début de l'année à 12% et se rapprochant ainsi de son sommet historique.

Alors que les matières premières comme l'or et le pétrole augmentent, le marché actions continue de subir le poids de l'inflation, des tensions géopolitiques et des hausses de taux anticipées de la Réserve fédérale - qui se réunit la semaine prochaine pour sa réunion de politique monétaire.

Hier, les principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse pour la quatrième séance consécutive, le Nasdaq Composite, le Dow Jones et le S&P 500 perdant respectivement 0,28%, 0,56% et 0,73%.

De ce côté-ci de l'Atlantique, le FTSE 100 et le FTSE 250 du Royaume-Uni ont tous deux terminé la séance d'hier avec des gains modérés de respectivement 0,06% et 0,25%. Ce matin, les deux indices ont ouvert en hausse, le FTSE 100 étant actuellement en progression d'environ 2% et le FTSE 250 de plus de 2,5%.

Alors que la saison des résultats touche à sa fin, Legal & General, l'une des composantes du FTSE 100, a publié ce matin d'excellents résultats pour l'année 2021.

Le géant britannique de la gestion d'actifs a annoncé un bénéfice après impôt de plus de 2 milliards de livres sterling pour la première fois, soit une augmentation de 28% par rapport à l'année précédente, et un bénéfice par action (BPA) de 34,19 pence, soit une augmentation de 72% par rapport à l'année précédente.

En réponse à ces résultats positifs, le cours de l'action Legal & General a gagné plus de 4% ce matin, bien qu'il reste en baisse d'environ 14% depuis le début de l'année.

Le titre Legal & General se négocie autour des mêmes niveaux depuis plus de cinq ans maintenant et, par conséquent, pourrait ne pas attirer les investisseurs qui recherchent uniquement un potentiel de croissance. Cependant, son historique fiable de paiements de dividendes pourrait attirer les investisseurs passifs.

À l'exception de 2020, où le dividende est resté inchangé, Legal & General a continuellement augmenté ses versements de dividendes chaque année depuis 2009, lorsqu'elle a été contrainte de réduire ses versements de dividendes après le crash des marchés financiers en 2008.

Le dividende annuel pour 2021 s'élève à 18,45 pence par action, ce qui, sur la base du cours de clôture d'hier, équivaut à un rendement de 7,5%.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Legal & General, graphique D1 – Période : du 4 novembre 2020 au 9 mars 2022, consultée le 9 mars 2022

Source : MetaTrader 5 Admirals, Legal & General, graphique W1 – Période : du 6 septembre 2015 au 9 mars 2022, consultée le 9 mars 2022

