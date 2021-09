La Chine et les États-Unis tentent de faire baisser le prix du pétrole pour contrôler l'inflation

Septembre 13, 2021 20:01

Comme nous l'avons observé au cours des derniers mois, l'inflation est l'une des principales préoccupations des marchés financiers, et un catalyseur possible des décisions prises par les différentes Banques Centrales dans les mois à venir concernant leurs politiques monétaires actuelles afin d'essayer de la contrôler.

Sans aucun doute, l'un des principaux moteurs de cette hausse de l'inflation est l'augmentation du coût de l'énergie, tant dans le coût de la production d'électricité que dans l'augmentation du prix du pétrole.

En juillet dernier, nous avons analysé le comportement des matières premières au cours du premier semestre, concluant que le baril de pétrole avait connu une hausse de 45%. Cependant, nous pouvons constater que durant les 2 derniers mois, le prix du baril de Brent a ralenti après avoir augmenté de seulement 1,60% en juillet et chuté de 4,38% au mois d'août, bien que durant ce mois de septembre le prix se redresse avec une légère augmentation de 0,78%.

Ces derniers jours, nous avons appris qu'après que les États-Unis aient demandé à l'OPEP d'augmenter la production de pétrole pour accroître l'offre, la Chine a fait un pas de plus en annonçant la semaine dernière qu'elle allait dévoiler sa réserve stratégique de pétrole pour la première fois dans le but de faire baisser les prix. Il semble donc que Pékin et Washington ne soient pas disposés à laisser le coût de l'énergie continuer à augmenter tout en accroissant le risque inflationniste.

Aujourd'hui marque la publication du rapport mensuel de l'OPEP, nous devons donc être très attentifs à ses détails car il donne une vue d'ensemble des questions clés qui affectent le marché du pétrole et fournit une prévision de l'évolution dans les mois à venir.

Techniquement parlant, après avoir marqué des points bas en août en formant un double bottom représenté par la bande rouge, le prix a connu un rebond dans la zone de support clé coïncidant avec la borne inférieure du canal haussier et la moyenne mobile de période 40 (en orange). Le prix est désormais à la lutte avec sa principale résistance à court terme ; nous devons donc être attentifs à son évolution et voir s'il parvient à casser ce niveau, ce qui pourrait déclencher un mouvement haussier pour aller chercher de nouveaux sommets annuels.

Au contraire, un échec face à cette résistance pourrait provoquer un retour du prix sur ses supports les plus proches, bien que la tendance reste haussière tant que le prix du baril continuer d’évoluer au-dessus de la borne basse de son canal ascendant.

Évolution du prix du baril sur les 5 dernières années :

2020 : -21,52%

2019 : 22,68%

2018 : -19,55%

2017 : 17,69%

2016 : 52,41%

