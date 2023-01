Les Inquiétudes Concernant la Croissance de l'UE et aux US Assombrissent les Perspectives

Janvier 04, 2023 20:43

La paire de devises EURUSD est au centre de l'attention cette semaine, dans la mesure où les inquiétudes concernant la croissance économique aux États-Unis et dans l'Union Européenne assombrissent les perspectives.

Les marchés se préparent pour le compte-rendu du FOMC

Du côté du dollar américain, le compte-rendu du FOMC sera publié plus tard dans la journée et fournira de plus amples informations sur les perspectives économiques et l'orientation de la politique monétaire de la banque centrale. En décembre, la Réserve Fédérale a freiné l'accélération des hausses de taux d'intérêt, mais cela ne devrait pas signifier pour autant un assouplissement de la politique monétaire. En fonction de la rhétorique contenue dans le compte rendu, le dollar pourrait réagir.

La Fed s'appuie sur les données économiques pour décider des taux d'intérêt et l'évolution du secteur manufacturier devrait être une source d'inquiétude.

Santé du secteur manufacturier américain

L'indice PMI (Purchasing Managers Index) de l'ISM sera publié plus tard dans la journée et devrait donner un aperçu de la santé du secteur manufacturier américain.

L'indice PMI manufacturier de décembre devrait s'établir à 48,5, contre 49 en novembre, ce qui indique une nouvelle contraction de ce secteur clé. Les chiffres de novembre ont montré la première baisse de la production manufacturière depuis mai 2020, avec un recul généralisé des nouvelles commandes, des livraisons des fournisseurs, des carnets de commandes et de l'emploi.

En cas d'imprévu dans les résultats, les paires de devises en USD pourraient être influencées.

Vendredi, une multitude de données seront publiées avec un impact possible sur le côté EUR de la paire de devises la plus tradée au monde.

L'inflation européenne en baisse en décembre

Le taux d'inflation flash pour décembre est de 9,7%, contre 10,1% précédemment en glissement annuel, et de 0,1%, contre moins 0,1% en novembre sur une base mensuelle. Le taux d'inflation de base "core" est estimé à 5% sur une base annuelle.

Baisse des ventes au détail

Les ventes au détail dans l'UE ont reculé de moins 1,8% sur une base mensuelle et de moins 2,7% sur une base annuelle en octobre, l'inflation ayant pesé sur les dépenses des consommateurs qui auraient pu économiser pour les achats de Noël en novembre et décembre. Les chiffres actualisés des ventes au détail pour novembre sont attendus au niveau de 0,5% sur une base mensuelle et de moins 3,3% sur une base annuelle.

Le scénario d'affaiblissement d'octobre a montré la plus forte baisse du commerce depuis décembre 2021 avec des baisses au niveau des ventes d'articles non alimentaires, des achats en ligne, des boissons et du tabac.

La confiance des consommateurs européens s'effondre

La lecture finale de la confiance des consommateurs en décembre sera publiée vendredi et est attendue à moins 22,2 contre moins 23,9 précédemment.

Les pressions inflationnistes semblent se calmer dans l'UE, mais elles ont laissé derrière elles une confiance des consommateurs ébranlée et un impact sur le secteur de la vente au détail qui pèsera probablement sur les performances économiques.

La paire EURUSD va-t-elle être volatile ? Les traders et les investisseurs doivent être conscients du sentiment de nervosité lié aux craintes de récession mondiale et en tenir compte dans leurs scénarios tout en restant informés des derniers développements.

