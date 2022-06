L'Inflation de la Zone Euro passe au Rouge avant le Discours de C. Lagarde pour la BCE

Juin 01, 2022 21:27

L'inflation de la zone euro a atteint un niveau record de 8,1% en mai. Cette information précède le discours que tiendra aujourd'hui la présidente de la BCE, Christine Lagarde. La banque centrale sera-t-elle en mesure de maintenir sa position et son discours dovish ou y aura-t-il des indications que les directives sur les taux d'intérêt seront modifiées plus tôt que prévu ? La BCE devrait mettre fin aux taux d'intérêt négatifs d'ici septembre, mais compte tenu de la forte hausse du taux d'inflation, le resserrement monétaire pourrait commencer avant cette date.

Qu'est-ce qui retient la BCE de relever les taux d'intérêt maintenant ? Les perspectives de croissance plus faibles, alors que le conflit en Ukraine assombrit le sentiment et l'investissement, constituent la principale préoccupation. En outre, un euro plus faible est relativement favorable aux exportations et aux ventes de la zone euro, ce qui les rend compétitives. Lorsque les taux d'intérêt commenceront à augmenter en Europe, la monnaie unique devrait se renforcer par rapport aux autres devises, ce qui signifierait une augmentation des prix des biens et des services en plus de l'inflation déjà élevée.

Croissance en Allemagne

L'Allemagne publie les ventes au détail annuelles pour le mois d'avril, qui devraient passer de -2,7% en mars à 4% en avril. Toute surprise pourrait affecter les paires de devises en EUR.

Croissance en Chine

Le sentiment du marché en Asie a été dominé par les inquiétudes concernant la croissance en Chine. La deuxième plus grande économie du monde a ralenti en mai, les fermetures d'usines ayant pesé sur la production. Les prix spot du pétrole brut ont légèrement reculé à la suite de cette nouvelle, mais la tendance haussière semble prête à repartir au prochain signe de retournement de la situation économique chinoise.

Croissance aux États-Unis

C'est au tour des États-Unis d'indiquer si leur économie poursuit sa croissance rapide ou si elle commence à ralentir avec la publication du PMI manufacturier de l'ISM pour le mois de mai. Le consensus table sur une baisse de l'indicateur, qui devrait passer de 55,4 en avril à 54,5 en mai, et toute mauvaise surprise pourrait influer les paires de devises en USD.

Progression du PIB australien

L'Australie vient d'annoncer que son PIB a progressé de 3,3% sur une base annuelle, un résultat meilleur que prévu. Cependant, l'inflation élevée exerce une pression haussière sur les prix à la consommation et la RBA devrait procéder à de nouvelles hausses de taux d'intérêt à court terme.

Enfin, les chiffres de l'emploi ADP seront publiés demain, le 2 juin, et devraient passer de 247 000 en avril à 300 000 en mai.

