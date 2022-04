L'Inflation US et la Baisse de la Croissance au Royaume-Uni Pèsent sur le Sentiment

Avril 12, 2022 23:08

Les données sur l'inflation américaine et la croissance faible du PIB au Royaume-Uni ont pesé sur le sentiment du marché en ce début de semaine. La croissance britannique pour le mois de février est ressortie à 0,1%, ce qui suscite des inquiétudes quant à la stagflation dans la sixième plus grande économie du monde.

L'inflation et le PIB représentent les deux plus grands défis économiques auxquels les investisseurs seront confrontés au deuxième trimestre.

Inflation américaine pour le mois de mars

Dans la plus grande économie mondiale, la Réserve Fédérale a annoncé une politique de taux d'intérêt hawkish pour le reste de l'année, en raison d'une inflation élevée qui dépasse largement l'objectif cible de 2%.

Les chiffres de l'inflation pour le mois de mars doivent être publiés plus tard dans la journée et pourraient impacter les paires de devises et les actions en fonction des résultats comparés aux 7,9% de février, un record en 40 ans. L'inflation américaine pour le mois de mars est attendue entre six et huit pour cent, et toute surprise pourrait entraîner une forte volatilité sur le prix des actifs impactés.

Prix spot élevés du pétrole brut

Les prix spot élevés du pétrole brut ont provoqué une hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires en février et ont été les principaux moteurs de l'inflation aux États-Unis et dans d'autres régions. La pression haussière a résulté d'une reprise économique après le ralentissement dû au COVID-19 et des craintes intenses concernant l'offre lorsque le conflit en Ukraine a débuté le 24 février. Les prix spot du pétrole brut sont restés relativement élevés au cours des deux premières semaines de mars avant de se replier vers la fin du mois.

Le recul des prix a-t-il permis de réduire l'inflation aux États-Unis au cours du mois de mars ou, au contraire, va-t-on assister à un nouveau record ? Les résultats qui seront publiés plus tard dans la journée apporteront des éclaircissements sur la tendance économique. Si l'inflation reste aussi élevée en mars qu'en février, la Fed aura une raison supplémentaire de relever le taux directeur de 0,5% lors de sa réunion de mai.

Actualités boursières de la zone euro

L'enquête sur les prêts bancaires (bank lending survey en anglais, BLS) pour la zone euro doit être publiée plus tard dans la journée et pourrait avoir un impact sur l'euro. Cette enquête influence la politique monétaire de la BCE et intervient à un moment sensible pour l'économie européenne, dans un contexte d'événements géopolitiques compliqués et d'élections en France.

