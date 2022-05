L'inflation Pèse sur la GBP et le CAD

Mai 18, 2022 22:07

Les chiffres de l'inflation pèsent sur la GBP et le CAD aujourd'hui, alors que le Royaume-Uni et le Canada publient leurs derniers résultats pour l'IPC.

Le consensus table sur un taux d'inflation de 9,1% sur une base annuelle au Royaume-Uni en avril, contre 7% en mars, mais les prévisions demeurent des probabilités et non des certitudes. Les paires en GBP pourrait donc subir une certaine volatilité si les résultats réels sont pires que les attentes.

Les traders et les investisseurs espèrent que l'inflation va se calmer suite au resserrement monétaire de la Banque d'Angleterre. Si l'inflation continue de progresser, il est probable que les taux d'intérêt continuent d'augmenter au Royaume-Uni. En revanche, si l'inflation ralentit, la politique hawkish de la BoE pourrait s'avérer payante.

Dans les deux cas, la livre sterling est déjà sous la pression d'un dollar plus fort et pourrait donc bénéficier du soutien d'un ralentissement de l'inflation. Dans le cas où l'inflation s'avère plus élevée que prévu, la GBP pourrait être vendue dans la mesure où les craintes de récession constituent une véritable menace pour le marché des devises.

Le taux d'inflation du Canada pour avril est attendu à 5,4% sur une base annuelle, contre 5,5% en mars. À l'instar de la livre sterling, le dollar canadien est sous la pression d'un dollar américain solide.

"Le principal facteur a probablement été la force du dollar américain, qui a bénéficié des flux de valeurs refuges lorsque la guerre en Ukraine a éclaté ainsi que de la forte hausse des rendements US". Toni Gravelle, sous-gouverneur de la Banque du Canada.

Consultez d'autres actualités économiques, les anticipations et les résultats réels sur le calendrier Forex d'Admirals.

Dans le reste de l'actualité, les prix spot du pétrole brut restent à des niveaux élevés alors que les événements géopolitiques continuent d'attiser les craintes liées à l'offre. Les acheteurs ont poussé les principaux indices de référence WTI et Brent à la hausse au cours des dernières 48 heures, réagissant aux menaces du conflit en Ukraine sur l'offre, à un moment où la demande de voyages et de transports progresse rapidement.

Les prix spot de l'or sont en baisse à l'heure où nous écrivons ces lignes, à mesure que le dollar devient plus attrayant pour les acheteurs de valeurs refuges. Les bons du Trésor libellés en USD devraient offrir des rendements plus élevés dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

Assistez chaque matin à la séance de Trading live Admirals avec Jérémy Delsol et découvrez les conditions des marchés boursiers et les tendances Forex pour mieux trader au quotidien.

Investissez dans les instruments les plus populaires au monde Des milliers d'actions et d'ETFs au bout des doigts COMMENCER À INVESTIR

FAQ

Comment les chiffres de l'inflation impactent-ils les devises ? Les chiffres de l'inflation sont également connus sous le nom d'Indice des Prix à la Consommation (IPC). Ces derniers ont un impact sur les devises lorsqu'ils sont supérieurs ou inférieurs à la normale. En règle générale, les banques centrales visent un taux d'inflation de 2% sur une base annuelle, afin d'encourager la stabilité des prix. Lorsque les prix augmentent en période de croissance économique, les banquiers centraux ont tendance à augmenter les taux d'intérêt pour maîtriser l'inflation. Lorsque les taux d'intérêt progressent, la devise nationale peut s'apprécier dans la mesure où les investisseurs et les traders achètent des actifs tels que des obligations libellées dans cette même devise. L'augmentation de la demande pour une devise signifie souvent que la valeur de cette devise augmente.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.