Actualité Économique pour les Débutants – L’Importance de l’Économie Mondiale dans le Trading Forex

Août 18, 2022 16:58

Les traders sur le marché du Forex peuvent débuter en se concentrant sur leur économie et leur devise locale, dans la mesure où il s'agit des structures financières qui leur sont les plus familières. Si un trader vit au Royaume-Uni, la livre sterling et la santé de l'économie sont des sujets quotidiens dans l'actualité financière, et il est donc naturel de percevoir le marché des changes à travers la livre sterling.

Les traders sont également susceptibles de détenir leur devise locale, l'ayant gagnée ou provenant d'activités financières dans leur pays. Mais lorsqu'il s'agit d'échanger ou de trader la devise qu'ils détiennent, les traders doivent élargir leur champ d'action et considérer l'économie mondiale. En effet, les devises sont échangées par paires et fluctuent en fonction des performances économiques de chaque pays et de sa place dans l'économie mondiale.

Apprendre comment chaque économie et chaque devise s'intègre dans le contexte global révèle l'importance de l'économie mondiale dans le trading. Ignorer les facteurs qui interviennent de l'autre côté de la paire de devises peut entraîner des erreurs de jugement et donc des conséquences financières.

Recherches sur l'économie mondiale

L'écosystème économique mondial est un ensemble dynamique de grandes économies développées et d'économies émergentes. Les grandes économies telles que les États-Unis et l'Union européenne affichent une croissance stable mais peu inspirante, ayant atteint une taille mature avec des infrastructures organisées, des banques centrales et des organismes de gouvernance fiscale bien établis et expérimentés.

Certaines des plus grandes économies matures sont membres du G7, qui comprend le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ensemble, ils représentent environ 54% de la productivité mondiale, soit un montant estimé à 36 000 milliards de livres sterling (chiffres du FMI pour 2021).

Les économies émergentes incluent les nations BRIC : Brésil, Russie, Inde et Chine. À elles quatre, elles représentent environ 30% de la productivité mondiale.

Nous pouvons donc considérer que l'économie mondiale a besoin du mécanisme stable de l'offre et de la demande des marchés matures, mais qu'elle dépend des marchés émergents, plus volatils, tels que la Chine et l'Afrique, pour générer une forte croissance.

Qu'est-ce que cela signifie pour les traders Forex ?

Pour décomposer une question complexe en parties plus faciles à appréhender, l'étude de l'économie mondiale permet de savoir :

quelles devises sont volatiles,

quelles devises sont fortes ou faibles par rapport à une devise de base,

pourquoi les devises montent ou descendent sur une période donnée,

et où trouver des opportunités de trading potentielles.

Quelles sont les devises volatiles ?

En règle générale, un niveau raisonnable de volatilité des prix est une condition de marché normale, voire souhaitée, dans les opérations de change. Les rendements sont réalisés sur les différences de prix des instruments de change tels que l'EURUSD ou la GBPUSD, qui sont considérés comme les principales paires de devises.

Si un instrument évolue latéralement et que le prix ne change pas beaucoup, les traders peuvent perdre l'intérêt d'ouvrir une position. Lorsque la volatilité se transforme en turbulence, seuls les traders les plus expérimentés peuvent la gérer, et la plupart d'entre eux préfèrent rester à l'écart de ces situations à haut risque.

La volatilité peut donc être trop élevée, trop faible ou parfaite, en fonction de l'appétit pour le risque de chacun.

Les devises émergentes sont plus volatiles que les devises principales en raison de problèmes de croissance internes tels que l'absence de gestion budgétaire prudente, une inflation galopante, une dépendance excessive à l'égard d'un seul secteur économique, des dépenses publiques démesurées et une dette élevée. Cela ne veut pas dire que les économies matures ne sont pas confrontées à leurs propres déséquilibres, mais plutôt que leur infrastructure et leur expérience existantes les aident à s'adapter rapidement grâce à la politique monétaire et aux mesures budgétaires.

Quelles sont les devises fortes ou faibles par rapport à une devise de base ?

Pour répondre à la question de savoir quelles devises sont fortes ou faibles par rapport à une devise de base, supposons que la base est la livre sterling. Une devise émergente comme la roupie indonésienne serait plus faible par rapport à la GBP, de sorte qu'une personne voyageant du Royaume-Uni vers l'Indonésie aurait un pouvoir d'achat supérieur que dans la situation contraire. La comparaison entre la livre sterling et le dollar américain est une autre histoire, dans la mesure où ces deux devises appartiennent à des économies matures et sont relativement plus fortes ou plus faibles l'une par rapport à l'autre en fonction des développements économiques.

Pourquoi les devises évoluent-elles à la hausse ou à la baisse ?

Les devises montent ou descendent en raison de la réaction du marché des changes face aux événements boursiers et aux cycles de l'économie mondiale et nationale. Une croissance plus faible au Royaume-Uni peut souvent conduire à une devise plus faible par rapport aux autres devises matures, par exemple. Lorsque la croissance est forte, le sentiment des opérateurs est optimiste et la devise est achetée, manifestant une tendance haussière par rapport aux autres devises.

Les devises évoluent également en fonction des décisions des banques centrales, se renforçant pendant les périodes hawkish et s'affaiblissant en cas de mesures dovish.

Où trouver des opportunités de trading potentielles ?

L'étude de la santé de l'économie mondiale peut mettre en évidence des opportunités potentielles de trading sur le Forex, basées sur les modèles de croissance des devises émergentes par rapport aux devises principales, les faiblesses et les forces relatives entre les devises principales et les tendances des devises déclenchées par les décisions des banques centrales.

