Dans leur quête constante de rentabilité, les traders et les investisseurs ont tout intérêt à se tenir informés des actualités macroéconomiques du secteur des matières premières. Les performances des matières premières font l'objet de nombreux articles dans la presse mondiale, en particulier cette année, et il est intéressant d'examiner comment les actualités peuvent impacter les marchés et influencer le sentiment.

En commençant par le début, existe-t-il vraiment un lien direct entre le prix des matières premières et les actualités ? Quelle preuve y a-t-il que les acteurs du marché réagissent aux actualités en achetant et en vendant des actifs ? Peut-être qu'il ne suffit pas de faire des observations intuitives ou de se fier à l'expérience. Après tout, on peut parfois faire de mauvaises connexions et même les investisseurs les plus expérimentés peuvent formuler des hypothèses non prouvées.

Lien de causalité entre les actualités et les prix des matières premières

La réponse est oui, il existe un lien de causalité entre les actualités et le prix d'une matière première majeure - l'or - selon les chercheurs quantitatifs Ankur Sinha et Tanmay Khandait. Leur étude a été publiée en 2020 et a examiné plus de 1000 titres d'actualité sur l'or provenant de sources bien établies et solides.

"...Nous avons effectué une analyse de causalité, qui révèle que les actualités liées au prix de l'or ont un impact significatif sur son prix". Ankur Sinha et Tanmay Khandait. Étude : 'Impact of News on the Commodity Market : Dataset and Results'.

Les titres des actualités ont été principalement classés dans les catégories suivantes : "prix en hausse", "prix stable", "prix en baisse", "actualités sur les prix futurs", "actualités générales" et "comparaison des actifs", entre autres. L'étude a conclu que les actualités ont influencé le comportement d'achat et de vente des investisseurs dans le secteur de l'or, même 24 heures plus tard.

Observation des tendances

Le fait que les prix des matières premières, comme l'or, soient influencés par les actualités peut être observé dans les tendances du marché. Pour prendre un exemple extrême, celui du 23 juin 2016, les prix spot de l'or ont explosé à la hausse, témoignant d'une incertitude importante sur les marchés financiers. C'était le jour du référendum sur le Brexit, lorsque les traders et les investisseurs ont réagi à l'incertitude en déplaçant des fonds vers des actifs liés à l'or.

Ces tendances représentent les acheteurs et les vendeurs qui valident ou rejettent les prix des actifs, et nous pouvons observer des tendances similaires sur d'autres matières premières qui peuvent souvent être attribuées à des articles influents. Il s'agit par exemple du New South Wales Weekly Commodity Report, publié en Australie, qui résume l'orientation des prix du blé, de l'orge, du sorgho, du sucre, du coton, des oléagineux et des pois chiches, pour n'en citer que quelques-uns. Le rapport est compilé à partir de sources telles que l'USDA et Grain Central. En plus d'une vue d'ensemble des prix, le rapport comprend un aperçu de la météo, dans la mesure où celle-ci affecte directement la production agricole.

Café et autres matières premières

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) publie des rapports sur un large éventail de matières premières, du coton au café en passant par la viande et les pommes de terre. Ces études donnent un aperçu de l'offre et de la demande internationales ainsi que des projections de prix sur ces importants marchés de matières premières.

Le rapport de l'USDA sur le café porte sur la production du Brésil, du Vietnam, de la Colombie, de l'Indonésie et d'autres producteurs mondiaux. Le rapport contient des faits fascinants sur le café. Saviez-vous que l'Union Européenne représente 40% des importations mondiales de café, principalement en provenance du Brésil ? Le Brésil est également l'un des principaux fournisseurs du deuxième plus grand importateur de café, les États-Unis. Par conséquent, si quelque chose d'inhabituel venait à se produire, les informations contenues dans le rapport sur le café pourraient avoir un effet sur le cours des actions liées de près ou de loin au café.

Suivre les sources d'information sur les matières premières du Fonds Monétaire International (FMI) peut aider les traders et les investisseurs sur les matières premières à suivre les mouvements des prix de ces dernières et les niveaux d'importation et d'exportation, allant du bois au thé. Le portail de données du FMI recense 68 prix de matières premières dans quatre catégories : énergie, agriculture, engrais et métaux.

Points à retenir de l'article

L'information sans doute la plus utile est la compréhension de la fourchette habituelle des prix de chaque matière première. Ainsi, lorsqu'un prix monte ou descend, vous saurez qu'il s'agit d'un mouvement inattendu et vous en chercherez la raison. De la même manière que nous savons instinctivement que nous payons trop cher une tasse de café, l'instinct nous poussera à faire des recherches et à creuser les causes des mouvements de prix.

Dans l'exemple du prix spot de l'or, le sentiment du marché suit les tendances et - à mesure que les traders et les investisseurs deviennent de plus en plus informés et sophistiqués - ces tendances sont susceptibles de se fonder de plus en plus sur les fondamentaux de l'offre et de la demande.

