Janvier 07, 2022 22:24

Le secteur des paiements numériques devrait connaître une croissance exponentielle en 2022, dans la mesure où de plus en plus d'entreprises proposent des solutions de paiement en ligne. L'une des tendances les plus populaires dans ce secteur est l'essor du concept "Buy Now, Pay Later" (BNPL), qui a déjà connu une croissance rapide aux États-Unis, au Japon, en Chine et en Inde.

Cela a conduit Visa à étendre son offre Visa Instalments Solution au niveau mondial, en magasin et par le biais des canaux de commerce électronique, à un nombre croissant de ses clients tels que Klarna, Global Payments, ANZ, HSBC et d'autres.

Même si l'action a chuté de plus de 24% par rapport à son niveau record en raison de la guerre des paiements avec Amazon, les analystes restent majoritairement optimistes quant au secteur des paiements numériques.

C'est également pour cette raison que la récente chute de l'action Visa est intéressante pour les investisseurs à long terme. Continuez votre lecture pour en apprendre davantage, y compris sur les façons de trader le titre.

Action : Visa Inc Place de cotation : NYSE Symbole sur le compte Invest.MT5 : V Date du trade potentiel : 5 janvier 2022 Horizon de temps : 1 - 6 mois Niveau d'Entrée : 222.00 USD Niveau de Take Profit : 271.14 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 7% Risque : Élevé

Le compte Invest.MT5 vous permet d'acheter des actions réelles sur 15 des plus grandes places boursières mondiales.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Pourquoi Trader l’Action Visa ?

Selon le dernier rapport annuel de Visa, l'entreprise devrait pouvoir transformer 17 000 milliards de dollars de dépenses de consommation effectuées en espèces et par chèque en cartes et en supports numériques. Cela représente déjà une énorme source de revenus inexploitée pour l'entreprise.

Examinons quelques autres raisons pour lesquelles certains analystes prévoient que l'action Visa atteindra de nouveaux sommets cette année.

Raison 1 : Visa contribue à alimenter la croissance du BNPL au niveau mondial

Visa a une longue expérience en matière d'innovation depuis qu'elle a lancé les cartes de crédit, de débit et prépayées il y a de nombreuses années. C'est pourquoi la responsable mondiale des produits et des plateformes de paiement de Visa, Mary Kay Bowman, propose des solutions fintech de BNPL à ses clients par le biais de la solution Visa Instalments.

La société a annoncé la conclusion d'un accord avec Klarna afin d'étendre et de développer son offre sur plusieurs marchés dans le monde. Visa travaille déjà avec CIBC, Commerce Bank, Equinox Payments, Versapay et bien d'autres en Amérique du Nord pour déployer des solutions BNPL, ainsi qu'avec HSBC, ANZ et GHL Systems Malaysia dans les régions d'Asie.

Dans la mesure où la solution du BNPL est encore relativement nouvelle, il existe un fort potentiel de croissance inexploité à venir au cours de l'année prochaine, sur lequel Visa semble bien placée pour capitaliser.

Raison 2 : Visa s'associe à Facebook et aux plateformes de crypto-monnaies

Visa a annoncé l'année dernière un partenariat avec Meta (anciennement Facebook) pour effectuer des paiements par WhatsApp au Brésil. Avec plus de 120 millions d'utilisateurs, il existe un potentiel de croissance important dans ce domaine qui pourrait être déployé dans d'autres pays.

Visa a également conclu un partenariat avec plus de 60 plateformes de crypto-monnaies pour permettre les dépenses en monnaie numérique. Elle expérimente actuellement une solution avec crypto.com pour proposer des règlements en stable coins telles que l'USD Coin. Cette solution s'ajoute au programme de carte Visa crypto.com.

La société s'est également associée à BlockFi pour lancer une carte de crédit à récompenses en Bitcoins et au prêteur de cryptos Cred pour envoyer des paiements d'intérêts.

Visa semble donc bien placée pour tirer parti de la croissance des crypto-monnaies.

Raison 3 : La récente baisse du cours de l'action Visa pourrait être excessive

L'année dernière, Amazon a annoncé son intention d'interdire les paiements par carte de crédit Visa au Royaume-Uni à partir du 19 janvier, en invoquant des frais de transaction élevés. Visa a réagi avec surprise, car ces frais sont réglementés au Royaume-Uni.

La querelle entre Amazon et Visa a été l'une des raisons de la récente chute de 24% sur le titre. Toutefois, dans la mesure où l'opération pourrait coûter 1,4 milliard de livres sterling à Amazon UK, il est possible que la situation se résolve.

L'action Visa a déjà rebondi de 15% depuis la récente chute, les investisseurs se tournant vers l'avenir.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Visa ?

Selon les analystes interrogés par le Wall Street Journal pour une prévision à long terme du cours de l'action Visa, il y a actuellement plus de notes d'achat que de notes de vente ou d'attente, mais aucune note d'achat fort.

Le nombre de notes d'achat est resté stable au cours des derniers mois et a même augmenté au cours du dernier mois de 2021.

Source : MarketBeat, 4 janvier 2022

Un Exemple de Trade sur l'Action Visa

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Visa :

Achat de l'action en cas de cassure haussière du niveau 222.00 USD.

Viser l'objectif de cours médian des analystes à 271.14 USD.

Garder le risque faible, maximum 7% de votre compte de trading.

Horizon de temps = 1 à 6 mois.

Pour 10 actions Visa achetées : Si l'objectif est atteint = 491.40 USD de profit (222.00 USD – 271.14 USD * 10 actions).



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir. Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Les commissions sont un autre facteur à prendre en compte, dans la mesure où elles peuvent réduire vos bénéfices. Avec le compte Admirals Invest.MT5, vous pouvez acheter des actions américaines à partir de 0,02 USD par action. Cela signifie que l'achat de 10 actions Visa entraînerait une commission de 0,20 USD (0,02 USD * 10 actions).

Les frais de transaction minimums sont de 1 USD. Ainsi, l'exemple de trade ci-dessus se traduirait par une commission de seulement 1 USD au total !

Comment Acheter des Actions Visa en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions d'entreprises américaines telles que Visa avec une commission faible de seulement 0,02 USD par action et une commission minimale de seulement 1 USD.

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web. Recherchez Visa au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : MetaTrader 5 Web Admirals. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Visa est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

