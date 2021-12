Comment Profiter de la Hausse Potentielle de 80% sur le Titre PayPal en Plein Boom des Paiements Numériques

Décembre 02, 2021 20:34

Le secteur des paiements numériques est en plein essor depuis quelques années. L'engouement est tel que certains analystes vont même jusqu'à anticiper que PayPal serait la prochaine entreprise à atteindre 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière !

Néanmoins, que penser de la récente chute de 40% sur le titre ? PayPal convient-elle toujours à un portefeuille long terme de type "value" ?

La plupart des analystes restent optimistes sur l'action, bien que la concurrence soit plus forte que jamais dans le secteur.

Certains prévoient même un retour sur son plus haut niveau historique, ce qui représenterait une progression de près de 80% par rapport aux niveaux actuels. Continuez votre lecture pour en apprendre davantage, y compris sur les façons de trader l'action PayPal.

Action : PayPal Holdings Inc Place de cotation : NASDAQ Symbole sur le compte Invest.MT5 : PYPL Date du trade potentiel : 1 Décembre 2021 Horizon de temps : 1 - 3 mois Niveau d'Entrée : 190 USD Niveau de Take Profit : 350 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 7% Risque : Élevé

* Le compte Invest.MT5 vous permet d'acheter des actions réelles sur 15 des plus grandes places boursières mondiales.

Source : Spécifications des Contrats d'Admirals

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Pourquoi Trader l'Action PayPal ?

Avec la récente baisse du cours de l'action PayPal, de nombreux investisseurs se lancent dans des recherches sur l’entreprise afin d'identifier ses perspectives à long terme. PayPal est-elle toujours une action de premier plan ? Se négocie-t-elle avec une décote après le plus grand retracement de toute son histoire depuis que l’entreprise est cotée en bourse ? Quel est le sentiment des grandes institutions ? Passons en revue ces questions !

Raison 1 : L'engagement et la croissance des utilisateurs sont en hausse

Deux des métriques les plus importantes pour une entreprise technologique sont la croissance et l'engagement des utilisateurs. Dans son rapport du troisième trimestre 2021, PayPal a comptabilisé environ 13 millions de nouveaux comptes. L'engagement des utilisateurs est également en augmentation d'année en année.

L'entreprise a également ajouté 1,2 million de nouveaux comptes marchands à son activité, tandis que le volume total des paiements a augmenté de 24% en glissement annuel pour atteindre 310 milliards de dollars au troisième trimestre.

Cela signifie que davantage de personnes utilisent les services de PayPal, ce qui devrait donc rassurer les investisseurs et se traduire par une augmentation des revenus de l'entreprise.

Raison 2 : PayPal est sur plusieurs projets prometteurs

PayPal a récemment annoncé un nouveau partenariat avec Amazon dans lequel la plateforme de commerce en ligne permettra à ses clients de payer avec la plateforme PayPal Venmo, ce qui pourrait constituer une source importante de revenus supplémentaires.

Le boom des crypto-monnaies peut également aider PayPal à se développer de manière exponentielle. Actuellement, PayPal offre à ses clients la possibilité d'acheter automatiquement des crypto-monnaies en utilisant le cashback obtenu lors des achats. Le nouveau portefeuille numérique permet également aux utilisateurs d'acheter, de stocker et de vendre des crypto-monnaies.

PayPal a récemment fait son entrée sur le marché du "Buy Now Pay Later" (acheter maintenant, payer plus tard). Il s'agit d'un secteur relativement nouveau, mais en plein essor, qui pourrait connaître une croissance fulgurante si PayPal parvient à l'exploiter correctement. L'entreprise a commencé par acquérir Paidy pour 2,7 milliards de dollars - un système de paiement en ligne différé sur le troisième marché mondial du commerce en ligne, le Japon.

Raison 3 : Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement touchent à leur fin

L'une des raisons de la forte baisse du cours de l'action PayPal est due aux prévisions du PDG qui ont été inférieures aux attentes des analystes. En effet, à l'occasion de la communication sur les résultats, Dan Schulman, PDG de PayPal, a déclaré que le chiffre d'affaires augmenterait de 18% en 2022, ce qui correspondrait à environ 30 milliards de dollars. Le marché tablait sur 31,6 milliards de dollars.

La baisse des prévisions s'explique simplement par les contraintes de la chaîne d'approvisionnement rencontrées dans les activités de ses commerçants, ainsi que par l'absence de paiements de relance et le fait que davantage de personnes choisissent de faire leurs achats en magasin physique à mesure que l'économie redémarre.

Ces problèmes étant tous temporaires, les investisseurs pourraient commencer à focaliser à nouveau sur la croissance des chiffres financiers.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre PayPal ?

Selon les analystes interrogés par MarketBeat, il y a actuellement un plus grand nombre de recommandations d'achat sur le titre PayPal que de vente. Les recommandations d'achat ont également augmenté en nombre au cours des 3 derniers mois, ce qui suggère un certain optimisme.

Source : MarketBeat, 1 décembre 2021

Un Exemple de Trade sur l'Action PayPal

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action PayPal :

Achat de l'action en cas de cassure haussière du niveau 190.00 USD. Viser l’estimation des analystes la plus haute à 350.00 USD. Garder le risque faible, maximum 7% de votre compte de trading. Horizon de temps = 1 à 3 mois. Pour 10 actions PayPal achetées : Si l'objectif est atteint = 1 650 USD de profit (350 USD – 190 USD * 10 actions).

Il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de descendre avant de corriger. Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Les commissions sont un autre facteur à prendre en compte, dans la mesure où elles peuvent réduire vos bénéfices. Avec le compte Admirals Invest.MT5, vous pouvez acheter des actions américaines à partir de 0,02 USD par action. Cela signifie que l'achat de 10 actions PayPal entraînerait une commission de 0,20 USD (0,02 USD * 10 actions).

Les frais de transaction minimums sont de 1 USD. Ainsi, l'exemple de trade ci-dessus se traduirait par une commission de seulement 1 USD au total !

Comment Acheter des PayPal en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions d'entreprises américaines telles que PayPal avec une commission faible de seulement 0,02 USD par action et une commission minimale de seulement 1 USD.

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels pour ouvrir la plateforme web. Recherchez PayPal au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : MetaTrader 5 Web Admirals. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Cliquez sur la bannière ci-dessous pour acheter des actions PayPal dès aujourd'hui ! ▼▼▼

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action PayPal est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 Trade.MT5 vous permet de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, analyses de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après « Analyse ») publiées sur les sites Web des sociétés d'investissement Admirals opérant sous la marque Admirals (ci-après « Admirals») Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez prêter une attention particulière aux éléments suivants :