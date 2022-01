Comment Trader la Hausse Potentielle de 27% de Nike grâce à son Pouvoir de Fixation des Prix et à la Tendance du Métaverse

Janvier 20, 2022 20:21

Les analystes de Goldman Sachs et de Guggenheim sont désormais optimistes quant aux perspectives à long terme de l'action Nike.

Du côté de Goldman Sachs, c'est le pouvoir de fixation des prix dont dispose Nike qui est souligné, alors que les analystes de Guggenheim évoquent quant à eux l'entrée de Nike dans le Métaverse comme un moteur de croissance à long terme.

Quoi qu'il en soit, la récente chute de 21% du cours de l'action Nike présente un scénario intéressant pour les investisseurs à long terme.

Action : Nike Inc. NYSE Symbole sur le compte Invest.MT5 : NKE Date du trade potentiel : 19 janvier 2022 Horizon de temps : 1 - 6 mois Niveau d'Entrée : 147.00 USD Niveau de Take Profit : 187.60 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 7% Risque : Élevé

Pourquoi Trader l’Action Nike ?

L'action Nike a réussi à gagner près de 200% depuis le point bas de la pandémie. Il s'agit probablement de la société de biens de consommation athlétiques la plus dominante au monde, ce qui se reflète également dans les résultats. Le dernier rapport sur les bénéfices a montré des chiffres meilleurs que prévu pour le bénéfice par action (BPA) et le chiffre d'affaires.

Nous allons développer ci-dessous certaines des raisons pour lesquelles les analystes se montrent de plus en plus optimistes quant au potentiel à long terme du titre Nike.

Raison 1 : Un fort pouvoir de fixation des prix peut servir de couverture contre la stagflation

Selon la banque d'investissement Goldman Sachs, les actions telles que Nike seraient susceptibles de bénéficier d'une hausse des craintes de stagflation. La stagflation désigne une situation économique dans laquelle les prix continuent d'augmenter alors que l'économie ralentit.

Il s'agit d'un problème difficile pour les banques centrales, dans la mesure où il n'existe que peu d'outils permettant de lutter à la fois contre l'inflation et le ralentissement économique.

Mais Nike pourrait représenter une couverture intéressante contre la stagflation, car les entreprises qui ont un pouvoir de fixation des prix - c'est-à-dire la capacité d'augmenter les prix et de les maintenir stables indépendamment de l'évolution de l'économie - pourraient en profiter le plus.

La capacité à maintenir ses marges bénéficiaires malgré un ralentissement de l'économie est un scénario particulièrement intéressant pour les investisseurs.

Raison 2 : La percée de Nike dans le Métaverse cette année pourrait changer la donne

Les analystes de la banque d'investissement Guggenheim ont désigné Nike comme leur "meilleure idée" pour 2022. Non seulement ils soulignent la part de marché dominante de l'entreprise, mais ils se concentrent également sur le potentiel de la stratégie numérique de Nike qui pourrait amener une nouvelle ère de domination pour l'entreprise.

La nouvelle stratégie numérique de Nike consiste à se tourner vers le Métaverse et le Web 3.0. Cela inclut un studio Métaverse, des baskets numériques et des jeux vidéo potentiels. À la fin de l'année dernière, Nike a annoncé l'acquisition du fabricant de baskets numériques RTFKT.

La marque à la virgule s'est également associée à Roblox pour créer Nikeland, un monde virtuel où les utilisateurs peuvent habiller leurs avatars avec des baskets et des vêtements Nike.

Les analystes de Guggenheim anticipent un bénéfice par action pour 2023 de 4,85 dollars contre 4,50 dollars et ont un objectif de cours de 195 dollars sur le titre.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Nike ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision sur le titre Nike, il y a actuellement 17 notes d'achat et 4 notes d'attente. L'objectif de prix le plus élevé pour l'action est celui de Morgan Stanley à 202.00 USD, et le plus bas à 170.00 USD. Au moment de la rédaction, l'action Nike se négociait autour de 147.00 USD.

L'objectif de cours moyen se situe à 187.60 USD, ce qui représente une hausse de près de 27% par rapport aux niveaux actuels.

Source : TipRanks, 18 janvier 2022

Un Exemple de Trade sur l'Action Nike

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Nike :

Achat de l'action autour de 147.00 USD.

Viser l'objectif de cours médian des analystes à 187.60 USD.

Garder le risque faible, maximum 7% de votre compte de trading.

Horizon de temps = 1 à 6 mois.

Pour 10 actions Nike achetées : Si l'objectif est atteint = 406.00 USD de profit (187.60 USD – 147.00 USD * 10 actions).



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir. Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Les commissions sont un autre facteur à prendre en compte, dans la mesure où elles peuvent réduire vos bénéfices. Avec le compte Admirals Invest.MT5, vous pouvez acheter des actions américaines à partir de 0,02 USD par action. Cela signifie que l'achat de 10 actions Nike entraînerait une commission de 0,20 USD (0,02 USD * 10 actions).

Les frais de transaction minimums sont de 1 USD. Ainsi, l'exemple de trade ci-dessus se traduirait par une commission de seulement 1 USD au total !

Comment Acheter des Actions Nike en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions d'entreprises américaines telles que Nike avec une commission faible de seulement 0,02 USD par action et une commission minimale de seulement 1 USD.

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web. Recherchez Nike au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : MetaTrader 5 Web Admirals. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Nike est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

