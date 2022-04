Hawks vs Doves - USDJPY Atteint un Sommet de 20 Ans

Avril 20, 2022 21:26

Les politiques monétaires divergentes entre la Réserve Fédérale et la Banque du Japon se sont transformées en une bataille entre les hawks et les doves, l'USDJPY ayant atteint cette semaine un niveau record sur 20 ans.

Le dollar s'envole sous l'effet de la rhétorique hawkish après que le président de la Fed de Saint-Louis, M. Bullard, ait déclaré qu'il était favorable à une hausse de 0,75% du taux d'intérêt directeur pour freiner l'inflation élevée. En revanche, la Banque du Japon (BoJ) maintient son taux directeur à court terme à moins 0,1%.

La BoJ sera-t-elle contrainte de relever ses taux pour soutenir le yen ? À l'instar des banquiers centraux américains, les responsables de la politique monétaire du Japon visent un taux d'inflation annuel d'environ 2% mais l'inflation des entreprises est plus élevée, ce qui signifie que les prix des importations de matières premières s'envolent. D'autre part, historiquement, les exportations japonaises ont tendance à se vendre plus rapidement en raison de la faiblesse du yen, ce qui les rend plus compétitives.

Dans le même ordre d'idées, la BoJ a promis un programme d'achat illimité d'obligations d'État japonaises pour soutenir le yen et, lors de sa réunion de mars, elle a prévu que "les taux d'intérêt directeurs à court et à long terme devraient rester à leur niveau actuel ou à un niveau inférieur". La prochaine réunion de la BoJ aura lieu en mai et la réponse à la question de savoir si la banque centrale peut maintenir sa politique de taux d'intérêt négatifs face aux difficultés inflationnistes actuelles sera fortement attendue.

Vous souhaitez en apprendre davantage auprès de l'un des analystes spécialisés d'Admirals ?

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

Le pétrole brut est à l'origine de tous les malheurs inflationnistes des responsables de la politique monétaire. Les prix spot restent élevés et l'on s'inquiète de la hausse que pourraient connaître les prix à l'avenir, compte tenu de la double pression exercée par la reprise post-COVID-19 et le conflit en cours en Ukraine.

La politique monétaire reste un thème clé cette semaine, avant plusieurs discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre, M. Bailey, du président de la Réserve Fédérale, M. Powell, et de la présidente de la BCE, Mme Lagarde, jeudi. La livre sterling et l'euro sont sous la pression d'un dollar plus fort et nous pourrions assister à un regain de volatilité sur le marché des changes si le président Powell soutient ou intensifie sa rhétorique hawkish.

La nouvelle la plus importante pour les traders du NZD est la publication des chiffres de l'IPC néo-zélandais pour le premier trimestre. Le kiwi est susceptible de bouger par rapport aux autres devises à l'annonce des derniers chiffres de l'inflation. L'IPC devrait s'établir à 7,1%, contre 5,9% précédemment, et, si les attentes sont satisfaites, la Reserve Bank of New Zealand pourrait décider de relever à nouveau son taux d'intérêt directeur.

Pour découvrir l'actualité boursière à venir, n'hésitez pas à consulter le calendrier économique d'Admirals.

Investissez dans les instruments les plus populaires au monde Des milliers d'actions et d'ETFs au bout des doigts COMMENCER À INVESTIR

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.