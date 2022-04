La Géopolitique et le Resserrement Monétaire Pèsent sur les Actions et l'EUR

Avril 07, 2022 21:07

Les événements géopolitiques et le resserrement de la politique monétaire ont exercé une pression sur les actions mondiales et l'euro au cours de la nuit après que le compte rendu de la réunion de mars du FOMC ait confirmé la position hawkish de la Fed.

"De nombreux participants ont noté qu'une ou plusieurs augmentations de 50 points de base pourraient être appropriées lors des prochaines réunions, en particulier si les pressions inflationnistes restent élevées ou s'intensifient." Compte rendu de la Réserve fédérale de mars.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu au début du mois de mai. Il est fortement attendu que la banque centrale relève son taux d'intérêt directeur de 0,5%, passant ainsi de 0,5% à 1%. Les prévisions du taux d'inflation US ont progressé en raison du conflit Russie-Ukraine et de la pression haussière sur les prix des matières premières.

Paire de devises EURUSD

Le dollar s'est apprécié par rapport à l'euro, les investisseurs tablant sur un renforcement de l'économie américaine. Dans le même temps, l'euro s'est affaibli en prévision des élections qui se tiendront en France ce mois-ci. Les élections sont une source d'incertitude et peuvent affecter le sentiment des investisseurs. Ce possible changement politique intervient dans un contexte de conflit en Ukraine, ce qui amplifie le facteur d'incertitude à l'égard de l'euro et renforce l'attrait à court terme pour le dollar, valeur refuge.

La force de l'USD contribue à maintenir les prix de l'or sous contrôle à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais les prix des valeurs refuges restent sensibles aux développements géopolitiques en Europe, ce qui signifie qu'une volatilité imprévue peut survenir à tout moment.

L'Administration de l'Information sur l'Énergie US (EIA) a signalé une augmentation de 2,4 millions de barils des stocks de pétrole brut pour la semaine se terminant le 1er avril 2022. Cette nouvelle a calmé dans une certaine mesure les craintes liées à l'offre et les prix spot du pétrole brut ont reculé.

Actualités boursières aujourd'hui

L'événement majeur à suivre aujourd'hui est la publication des ventes au détail de la zone euro en glissement annuel pour le mois de février, qui pourrait avoir un impact sur la paire de devises EURUSD en fonction des résultats et de la réaction des investisseurs à ces chiffres.

