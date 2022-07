Fractionnement d'Actions pour Alphabet et GameStop

Juillet 19, 2022 13:11

Les principales nouvelles financières du jour : Le fractionnement d'actions de 20:1 d'Alphabet, la société mère de Google, est désormais une réalité. Le cours des actions de GOOG et GOOGL est passé d'environ 2 300 USD à la fin de la semaine dernière à environ 108 USD à l'heure où nous écrivons ces lignes, ce qui rend le titre plus abordable pour un plus grand nombre d'investisseurs.

Une autre société faisant la une de l'actualité financière est le détaillant de jeux vidéo GameStop, qui prévoit un fractionnement d'actions dans une proportion de 4:1, soit environ 145 USD, le 19 juillet. Le fractionnement des actions de GameStop prendra effet après la fermeture du marché le 21 juillet.

Les marchés boursiers étant actuellement d'humeur baissière, la baisse du prix des actions semble logique, surtout si l'on tient compte de la probabilité croissante d'une récession aux États-Unis et dans l'Union européenne. Les fractionnements d'actions ne modifient pas la capitalisation boursière de l'entreprise, mais augmentent le nombre d'actions disponibles, ce qui réduit le prix de chaque action. Au 19 juillet, la capitalisation boursière de GOOG est de 1,48 trillion USD et celle de GameStop de 10,78 milliards USD.

Dans le reste de l'actualité, le taux de chômage du BIT pour le mois de mai doit être publié ce matin. Le taux de référence est conforme aux attentes, inchangé par rapport au résultat précédent de 3,8%.

La BCE publie son enquête sur les prêts bancaires aujourd'hui, juste avant la décision sur les taux d'intérêt de la banque centrale jeudi. Cette enquête intervient à un moment sensible pour l'économie de la zone euro. Les perspectives de taux d'intérêt en Europe sont de plus en plus pessimistes dans un contexte de perspectives de croissance plus faibles, entravées par le conflit en Ukraine et l'incertitude quant à l'évolution du COVID-19.

En ce qui concerne l'actualité des banques centrales cette semaine, la Banque populaire de Chine (PBoC) publiera sa dernière décision sur les taux d'intérêt le mercredi 20 juillet. Jusqu'à présent, la PBoC est restée dovish suite aux épidémies de COVID-19 qui ont un impact sur la productivité industrielle. Toute surprise à la hausse ou à la baisse pourrait influencer les paires de devises en CNY.

La Banque du Canada (BoC) doit publier demain les dernières données sur l'inflation pour le mois de juin, qui sont particulièrement importantes. L'IPC devrait avoir progressé à 6,7% en juin, contre 6,1% précédemment. Compte tenu de la sensibilité actuelle des marchés à l'égard de l'inflation, toute surprise pourrait faire bouger les paires de devises en CAD tout en fixant les attentes pour la prochaine décision de taux d'intérêt de la BoC.

Enfin, cette semaine, la Banque du Japon annoncera sa décision sur les taux d'intérêt jeudi. On ne s'attend pas à ce que la banque centrale modifie ses prévisions de taux d'intérêt par rapport au niveau actuel de moins 0,1%, donc toute surprise pourrait avoir un impact sur les paires de devises en JPY.

Rappel

Qu'est-ce qu'une fraction d'action ?

La meilleure façon d'expliquer une fraction d'action est d'imaginer que vous détenez une action d'une société valant 1000 USD. Les actionnaires de la société décident de fractionner l'action dans un rapport de 2:1 afin d'augmenter la liquidité, c'est-à-dire la facilité d'achat et de vente de l'action. Vous détenez maintenant deux actions, chacune valant 500 USD. Les fractionnements d'actions se produisent généralement lorsque le prix d'une action est trop élevé pour qu'il soit facile de la rendre liquide sur les marchés plus larges. Ils ne modifient pas la capitalisation boursière ou la valeur globale de l'entreprise.

