Focus sur la Croissance de la Zone Euro dans un Contexte de Craintes de Récession Mondiale

Août 17, 2022 13:34

La croissance de la zone euro est au centre de l'attention alors que les craintes de récession mondiale se sont intensifiées en raison de la récession technique aux États-Unis et de la situation au Royaume-Uni - un trimestre de croissance négative et d'inflation élevée. En effet, le taux d'inflation au Royaume-Uni a atteint 10,1% en juillet sur une base annuelle, ce qui est plus élevé que prévu et laisse présager de nouvelles hausses de taux d'intérêt dans un avenir proche.

Les chiffres préliminaires de la croissance pour la zone euro sont publiés aujourd'hui, fortement attendus par les traders et les investisseurs qui sont confrontés à un resserrement de la politique monétaire d'un côté, et à l'inflation de l'autre côté.

La croissance trimestrielle de l'Union européenne devrait s'établir à 0,7 %, soit un taux inchangé par rapport au premier trimestre. Sur une base annuelle, le marché anticipe une croissance de 4% au deuxième trimestre, ce qui reste également inchangé par rapport à la même période l'année dernière.

Contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni, l'Union européenne semble être sur la voie de la croissance, à condition que les chiffres soient conformes aux prévisions. Toute surprise pourrait influencer le cours de l'euro : un résultat positif pourrait soutenir la monnaie unique du bloc et une surprise négative pourrait entraîner un sell-off.

Toujours en ce qui concerne la croissance, les États-Unis publient les chiffres des ventes au détail pour juillet plus tard dans la journée. Ces dernières devraient passer de 1% en juin à 0,1% en juillet, reflétant une baisse des dépenses dans un contexte d'inflation élevée et de prudence face à la hausse des taux d'intérêt.

En parlant de hausse des taux d'intérêt, le FOMC publie aujourd'hui son compte-rendu et le rapport établira probablement les attentes pour la prochaine décision sur les taux en septembre. La Réserve Fédérale a été la banque centrale la plus agressive en termes de relèvement des taux d'intérêt pour contrôler l'inflation, mais dans la mesure où les pressions inflationnistes se sont légèrement relâchées aux États-Unis, cette situation associée à une croissance plus faible du PIB pourraient être pris en considération en septembre.

Un autre événement important est la publication du taux de chômage australien pour le mois de juillet, prévue demain, jeudi 18 août. Le taux de chômage devrait rester au niveau de 3,5%, inchangé par rapport au résultat de juin.

