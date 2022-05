Focus sur la Réserve Fédérale et la RBNZ, Inquiétudes pour la Croissance Mondiale

Mai 24, 2022 21:05

La complexité des conditions macroéconomiques règne avant le discours du président de la Réserve Fédérale Jerome Powell et la décision sur les taux d'intérêt de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). La banque centrale néo-zélandaise devrait relever son taux directeur de 1,5% à 2% lors de la décision de mercredi. Le taux d'inflation actuel en Nouvelle-Zélande est proche de 7%.

En avril, la Banque Mondiale a réduit ses prévisions de croissance pour 2022 pour la région Asie de l'Est et Pacifique de 5,4% à 5%. Les inquiétudes concernant la croissance mondiale continuent de peser sur le sentiment du marché, alors que les responsables de la politique budgétaire chinoise ont débloqué 140 milliards de yuans supplémentaires en remises d'impôts dans le cadre de la relance économique, afin de contrer les pertes liées aux derniers confinements en raison du COVID-19. La société Airbnb a annoncé qu'elle allait cesser ses activités de location en Chine en raison de la baisse du tourisme due à ces confinements. En réaction aux difficultés de la Chine en matière de COVID-19, les marchés boursiers asiatiques ont ouvert la semaine dans un climat baissier.

La croissance mondiale remise en question

Parallèlement, plusieurs entreprises à grande capitalisation se sont retirées de Russie, ce qui constitue un autre avertissement pour les perspectives de croissance mondiale. McDonalds et Starbucks vont ainsi quitter la sixième économie mondiale dans le contexte du conflit actuel en Ukraine.

L'indice PMI S&P Global Composite de la zone euro doit être publié aujourd'hui et devrait passer de 55,8 à 55,3. Tout élément inattendu pourrait faire bouger l'EURUSD et les autres paires en euro.

Les responsables de la politique monétaire sont devenus de plus en plus hawkish au cours du deuxième trimestre, alors que les pressions inflationnistes pèsent sur les ventes au détail et les dépenses des consommateurs. Les traders ont intégré dans les prix un nouveau relèvement des taux de la première économie mondiale et le discours de Jerome Powell plus tard dans la journée devrait éclairer l'ampleur du resserrement monétaire à venir en juin.

Le point de vue optimiste est que d'ici septembre, l'inflation sera maîtrisée aux États-Unis après deux nouvelles hausses de taux comprises entre 0,5 et 0,75% chacune. Parmi les risques qui pèsent sur ce scénario, il convient de citer les effets des confinements de la Chine sur les chaînes d'approvisionnement des marchés américains et le conflit actuel en Ukraine, qui maintient les prix spot du pétrole brut à des niveaux élevés et renforce les pressions inflationnistes.

