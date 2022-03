Focus sur la Croissance Économique du Royaume-Uni

Mars 31, 2022 20:39

La croissance économique du Royaume-Uni est au centre de l'attention aujourd'hui avec la publication des chiffres du PIB pour le 4ème trimestre, qui se sont révélés meilleurs que prévu, à savoir 1,3% sur une base trimestrielle. L'inflation atteint des sommets inégalés depuis 30 ans en raison de l'impact des risques géopolitiques et du COVID-19 sur les prix du pétrole brut.

L'économie américaine présente une situation similaire en termes d'inflation, d'emplois et de croissance du PIB dans une course contre la montre. Les investisseurs attendent de voir quelle tendance économique dominera la politique monétaire, la BoE et la Réserve fédérale devant probablement relever leurs taux d'intérêt à court terme.

Les chiffres de l'emploi ADP pour le mois de mars ont satisfait les attentes selon lesquelles le marché du travail américain a maintenu sa vigueur tout au long du premier trimestre, l'économie se remettant des confinements liés au COVID-19. Si le secteur de l'emploi reste robuste au deuxième trimestre, cela soutiendra probablement le statut de valeur refuge du dollar.

Les chiffres des NFPs doivent être publiés vendredi, ce qui pourrait avoir un impact sur le dollar et les prix spot de l'or.

Les États-Unis sont prêts à se servir de leurs réserves de pétrole brut

Les prix spot du pétrole brut ont été affectés par les informations selon lesquelles les États-Unis pourraient libérer 180 millions de barils de réserves afin d'apaiser les craintes liées à l'offre et les prix élevés du carburant découlant des risques géopolitiques. Le conflit en Ukraine a réveillé les esprits et les prix spot du pétrole brut ont connu un mois particulièrement volatil.

Par ailleurs, le poids lourd du marché pétrolier qu'est l'OPEP se réunit aujourd'hui, alors que l'on s'attend à ce que le groupe ne modifie pas son projet d'ajouter plus de 432 000 barils par jour aux niveaux de production actuels en mai.

Parmi les autres événements financiers à suivre aujourd'hui, on retrouve les ventes au détail en Allemagne, qui pourraient avoir un impact sur l'euro après avoir atteint un niveau supérieur aux prévisions de 7%. De plus, les chiffres de la production manufacturière au Japon sont un événement à surveiller pour les traders de Yen.

