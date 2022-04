Focus sur les Commandes de Biens Durables aux US dans un Contexte d'Inflation Élevée et de Renforcement du Dollar

Avril 26, 2022 22:37

La publication des chiffres d'une mesure clé de la productivité industrielle aux États-Unis est le principal événement de la journée. En effet, les commandes de biens durables aux USA pour le mois de mars sont au centre de l'attention dans un contexte de taux d'inflation élevés et de force du dollar.

Les biens durables sont des produits qui durent trois mois ou plus, tels que les équipements informatiques ou les véhicules. Cette enquête est un indicateur important de la santé de l'économie américaine et comprend le secteur des machines, de la technologie, de la fabrication et des transports.

En glissement mensuel, les chiffres devraient passer de 2,2% en février à 1% en mars, en raison de la hausse des prix dans les chaînes d'approvisionnement en produits de base et en matières premières.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le sentiment du marché est méfiant vis-à-vis de l'inflation et sensible à tout signe de récession aux États-Unis. Si l'activité industrielle ralentit et que les commandes de biens durables sont inférieures aux estimations, les opérateurs pourraient réagir en vendant le dollar et en se tournant vers une autre valeur refuge, l'or. En revanche, si les chiffres sont meilleurs que prévu, le dollar pourrait être soutenu, ce qui atténuerait les craintes à court terme d'une récession aux États-Unis.

Il y a des arguments des deux côtés en ce qui concerne les estimations. Les commandes de biens durables en mars ont pu être affectées par les prix élevés du pétrole brut qui rendent les marchandises plus chères. Les chaînes d'approvisionnement en produits de base restent sous pression en raison des craintes de pénurie du côté de l'offre déclenchées par le conflit actuel en Ukraine, qui entre maintenant dans son troisième mois.

Dans la mesure où le secteur de l'emploi américain est résilient, il est possible que cette force alimente le sentiment des investisseurs envers les biens durables, même si ces derniers sont plus chers en raison de l'inflation.

Les prix spot du pétrole brut ont commencé à subir une pression baissière du fait des confinements en Chine, sur la base des prévisions selon lesquelles la demande de carburant s'effondre lorsque le secteur manufacturier ralentit ou s'arrête pendant des semaines, voire des mois. Les confinements en Chine n'auraient pas affecté les commandes de biens durables de mars puisqu'ils ont commencé ce mois-ci, mais il s'agit d'un facteur à garder à l'esprit pour les résultats d'avril.

Publication des résultats boursiers

Dans l'actualité boursière, on attend aujourd'hui les résultats des sociétés à forte capitalisation Microsoft Corp, Alphabet A et Alphabet C, Visa Inc, Pepsico Inc et Novartis AG.

