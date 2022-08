Focus sur les Actualités Économiques de l'EUR, de la GBP et de l'USD - L'Or et le Pétrole dans l'Accalmie

Août 23, 2022 14:19

Les principaux indices de référence économiques sous-jacents à l'euro, à la livre sterling et au dollar sont publiés aujourd'hui, alors que les prix de l'or au comptant et du pétrole brut semblent connaître une accalmie après deux trimestres volatils.

Les traders sur l'euro attendent aujourd'hui les résultats préliminaires de l'indice PMI (Purchasing Manager's Index) manufacturier du mois d'août pour l'Allemagne. La croissance dans le secteur manufacturier devrait avoir chuté de 49,3 en juillet à 48,3 en août. Toute surprise inattendue à la hausse ou à la baisse pourrait influencer l'euro.

Le rapport fait suite à une déclaration pessimiste devant les médias du président de la Bundesbank, Joachim Nagel, qui a indiqué qu'une possible crise énergétique hivernale serait le déclencheur d'une récession en Allemagne. L'euro a baissé par rapport au dollar, oscillant autour de la parité, les opérateurs tablant sur des hausses de taux d'intérêt plus agressives dans la zone euro.

L'indice PMI S&P Global Composite préliminaire pour la zone euro est également publié aujourd'hui et devrait se contracter davantage, passant de 49,9 en juillet à 49 en août. Contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni, le PIB de l'Europe reste en territoire de croissance, mais avec une inflation élevée et des hausses de taux d'intérêt imminentes, cela pourrait changer à court terme. Les chiffres du PMI d'aujourd'hui seront surveillés de près afin de déceler de nouveaux signes de faiblesse de l'économie européenne.

Les marchés de la livre sterling attendent également le rapport préliminaire du PMI services S&P Global qui doit être publié aujourd'hui. Les résultats du mois d'août devraient tomber à 52, contre 52,6 en juillet. Dans la mesure où le Royaume-Uni est au bord d'une récession technique, les chiffres réels pourraient avoir un impact sur la GBP si le rapport contient des éléments inattendus.

Enfin, le mercredi 24 août, les traders sur le dollar surveilleront le résultat des commandes de biens durables aux États-Unis, qui devrait passer de 2% en juin à 0,5% en juillet. Les États-Unis étant en récession technique et confrontés à des difficultés inflationnistes, l'indice de référence en dira plus sur la stabilité du secteur manufacturier et les dépenses en biens de consommation courante.

À l'approche du quatrième trimestre, les réunions des banques centrales sont à l'ordre du jour après que le président de la Réserve fédérale américaine de St. Louis, James Bullard, ait déclaré qu'il était favorable à une nouvelle hausse des taux d'intérêt de 0,75% lors de la réunion de septembre. Avec la baisse de l'inflation, il semble que le resserrement monétaire agressif fonctionne mais pourrait continuer à peser sur la croissance à court et moyen terme.

