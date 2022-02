Alors que le Brent Franchit la Barre des 100 dollars, les Actions eBay Chutent Suite à de Faibles Prévisions

Février 24, 2022 23:27

Alors que les tensions semblent dégénérer en Europe de l'Est, le prix de l'or se rapproche de 2 000 dollars, tandis que le Brent a bondi au-dessus de 100 dollars le baril pour la première fois depuis 2014.

Alors que le pétrole et l'or sont en hausse, les actions vacillent. Hier, les principaux indices de Wall Street ont clôturé la séance en baisse, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite reculant respectivement de 1,38%, 1,84% et 2,57%.

Pendant ce temps, la saison des résultats commence à se terminer, la majorité des composantes du S&P 500 ayant déjà annoncé leurs résultats pour le dernier trimestre de 2021.

Hier, à la clôture du marché, c'était au tour d'eBay, qui a annoncé un chiffre d'affaires de 2,61 milliards de dollars, conforme aux attentes des analystes, et un bénéfice par action (BPA) de 1,05 dollars, dépassant les prévisions de 0,99 dollar par action.

Toutefois, ces bénéfices meilleurs que prévu ont été éclipsés par une prévision faible pour le trimestre en cours, ce qui semble devenir monnaie courante parmi les valeurs technologiques ces dernières semaines.

La société de commerce électronique prévoit que le chiffre d'affaires du trimestre en cours se situera entre 2,43 et 2,48 milliards de dollars, ce qui représenterait une baisse de 5% par rapport à l'année précédente et serait nettement inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 2,61 milliards de dollars.

La société estime en outre que le bénéfice par action se situera entre 1,01 et 1,05 dollars, ce qui, là encore, est inférieur aux 1,08 dollars par action prévus par le marché. De plus, eBay a annoncé que les acheteurs actifs annuels sur son site avaient chuté de 9% au cours du dernier trimestre.

Il était peut-être prévisible que les sociétés de commerce en ligne, qui ont récolté les bénéfices d'un boom des achats en ligne alimenté par la pandémie au cours des deux dernières années, connaîtraient une baisse une fois que le monde se serait rouvert et que les acheteurs seraient revenus dans les magasins physiques.

Cependant, aggravées par le climat actuel, les faibles prévisions d'eBay ont provoqué un sell-off hier soir et à nouveau ce matin dans les heures de négociation prolongées, avec une chute de près de 10% du cours de l'action. Avant ce sell-off, le titre avait déjà chuté de près de 18% cette année, contre 11% pour l'indice S&P 500.

Source : MetaTrader 5 Admirals, eBay, graphique D1 – Période : du 15 octobre 2020 au 23 février 2022, consultée le 23 février 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Source : MetaTrader 5 Admirals, eBay, graphique W1 – Période : du 9 août 2015 au 23 février 2022, consultée le 23 février 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

