Novembre 25, 2022 16:42

S'il est vrai que les marchés financiers peuvent être influencés par les spéculations, ces dernières ne reposent pas toujours sur des faits.

En effet, une grande partie de l'actualité boursière est constituée d'hypothèses, allant de la spéculation basée sur des rumeurs aux théories basées sur l'expérience et l'analyse.

Les informations issues des déclarations et des discours de politique monétaire de la Réserve Fédérale en sont un bon exemple. Les décisions de la banque centrale en matière de taux d'intérêt ne sont pas publiées avant le jour de la réunion. Cela n'empêche pas les observateurs (y compris les médias et les opérateurs de marché) de générer un nombre considérable d'articles, de transactions, d'investissements, d'analyses et d'opinions avant et après la réunion.

Il est important d'être conscient que ces éléments peuvent influencer votre propre prise de décision et, si vous suivez l'actualité boursière, n'hésitez pas à consulter les sources d'information les plus fiables.

Les grandes institutions, telles que les banques et les fonds spéculatifs, effectuent des transactions et des investissements qui font bouger le marché sur la base de leurs recherches et anticipations sur les prochaines mesures de la Fed. Une fois encore, ces décisions peuvent s'avérer justes ou fausses, et elles ne seront confirmées que le jour où la décision sur les taux d'intérêt est annoncée. L'analyse peut être pertinente, mais même les décisions fondées sur une vaste expérience peuvent parfois se tromper.

Les débats sur les marchés varient entre les spéculations extravagantes et les hypothèses logiques des analystes expérimentés. Gardez toujours à l'esprit que le consensus n'est pas le résultat, et que les faits peuvent s'avérer différents des arguments en faveur de telle ou telle décision.

Spéculation Fait Opinions sur une décision de taux d'intérêt à venir. Annonce officielle des taux d'intérêt par la Réserve Fédérale. Changements soudains sur les marchés de l'or et des devises avant et après la décision de la Fed. Les Minutes - L'analyse officielle de la politique monétaire et de la macroéconomie par la Fed.

La Fed se réunit pour prendre des décisions sur les taux d'intérêt 8 fois par an mais il existe d'autres types d'actualités boursières plus fréquentes telles que les annonces macroéconomiques quotidiennes. Celles-ci donnent un aperçu de la santé d'une économie et incluent les taux d'inflation, la croissance économique et le statut de secteurs importants comme l'emploi, la fabrication, les services et la construction.

Comment les participants au marché émettent-ils des hypothèses sur ces actualités boursières quotidiennes ? L'approche du trading basé sur les actualités de ce type est différente de celle du trading basé sur les actualités des banques centrales. Les banques centrales publient moins d'annonces pendant l'année et, de ce fait, les prix des actifs concernés peuvent évoluer sur des tendances à long terme.

Les actualités macroéconomiques sont publiées quotidiennement, les réactions du marché sont donc à plus court terme, et les ajustements peuvent se faire très rapidement lorsque les résultats réels sont publiés. Les traders ont tendance à intégrer les nouveaux chiffres en quelques minutes ou quelques heures lorsqu'ils tradent les actualités économiques.

Les faits sont reflétés dans les graphiques

Les réactions à long terme et à court terme du prix des actifs sont illustrées sur les graphiques d'analyse technique, ce qui donne aux traders un outil supplémentaire dans leur processus de prise de décision. Les graphiques représentent les réactions des traders aux actualités et, en tant que débutant, il vous serait bénéfique d'étudier l'analyse technique et de l'intégrer dans vos décisions de trading. Dans la mesure où il existe de nombreuses façons d'interpréter les graphiques d'analyse technique, assister aux webinaires proposés par Admirals et observer des traders expérimentés partager leur savoir-faire est un bon début.

La gestion du risque

À l'heure actuelle, vous vous demandez peut-être comment protéger vos fonds face aux différents scénarios qui peuvent se produire sur les marchés financiers. Il s'agit d'une interrogation responsable, et la réponse est la gestion du risque.

Parmi les outils de gestion des risques intégrés à la plateforme de trading MetaTrader 5, il convient de mentionner les suivants :

Les ordres stop loss

Les ordres take profit (prise de bénéfices)

Outre l'apprentissage de l'utilisation du logiciel de trading, la gestion du risque consiste à comprendre que toute hypothèse comporte des avantages et des inconvénients. Le fait d'être conscient de deux ou trois résultats possibles différents peut soutenir votre propre analyse et contribuer à vos décisions de trading.

Supposons que le Bureau Américain d'Analyse Économique (BEA) soit sur le point de publier les chiffres du Produit Intérieur Brut (PIB) et que le consensus prévoie une croissance économique de 2%.

Scénario haussier

Existe-t-il des éléments indiquant que l'économie aurait pu croître davantage que prévu ? Cela pourrait renforcer l'argument selon lequel le PIB a progressé de plus de 2%.

Scénario négatif

Un élément clé de l'économie est-il en difficulté et pèse-t-il sur le PIB ? Les résultats de la croissance seront peut-être inférieurs aux prévisions.

Scénario neutre

Lorsque les résultats macroéconomiques sont conformes aux attentes, on considère qu'il s'agit d'un scénario neutre.

En conclusion, savoir faire la différence entre les spéculations et les faits est un élément essentiel pour devenir un trader et un investisseur aguerri. Quels types de scénarios pouvez-vous imaginer et comment faire en sorte qu'ils soient aussi factuels que possible ? Avant de vous aventurer sur les marchés réels, mettez vos hypothèses à l'épreuve sur le compte de démonstration d'Admirals.

