Les Décisions des Banques Centrales cette Semaine Pourraient Remettre en Question le Sentiment du Marché

Mai 03, 2022 22:59

Les décisions des banques centrales vont se succéder tout au long de la semaine. La Reserve Bank of Australia (RBA), la Réserve Fédérale américaine et la Bank of England (BoE) publient leurs taux d'intérêt et leurs déclarations de politique monétaire.

Les traders sur le dollar australien tablaient sur une hausse des taux d'intérêt de la RBA aujourd'hui. Il était attendu que la banque centrale augmente son taux directeur de 0,1% à 0,25% après avoir abandonné la position dovish adoptée pendant la pandémie de COVID-19. La hausse de taux a été plus élevée que prévu, à 0,35%. Le taux d'inflation en Australie a atteint son plus haut niveau depuis 20 ans, soit 5,1% au premier trimestre et, bien que la RBA ait actuellement une position plus modérée que la Réserve Fédérale, les responsables de la politique monétaire sont susceptibles de relever les taux d'intérêt jusqu'à la fin de l'année.

La réunion de la Fed est prévue pour aujourd'hui et demain, 4 mai, dans un contexte de force de l'USD. Après les résultats décevants du PIB du premier trimestre de la semaine dernière, la banque centrale américaine est confrontée à des risques accrus de stagflation pesant sur l'économie américaine. La Fed devrait relever son taux directeur d'au moins 0,5% afin de freiner l'inflation et le dollar pourrait évoluer en fonction de la réaction des opérateurs aux indications de la banque centrale. Comme la RBA, la Réserve fédérale devrait continuer à resserrer sa politique monétaire et pourrait commencer à vendre ses avoirs en bons du Trésor dès ce mois-ci.

La Banque d'Angleterre doit également relever son taux directeur le jeudi 5 mai, ce qui pourrait avoir un impact sur la livre sterling. Les opérateurs ont déjà conscience que la BoE est sur une trajectoire hawkish et que le Royaume-Uni est confronté à des difficultés liées à l'inflation, de sorte qu'une partie de l'impact de la décision de la banque centrale pourrait déjà être répercutée sur la valeur de la livre sterling. Néanmoins, le sentiment du marché reste sensible aux indications de la banque centrale et les cambistes gardent un œil attentif sur les déclarations de politique monétaire.

En ce qui concerne l'actualité des matières premières, le conflit en Ukraine a maintenu les prix spot du pétrole brut à un niveau élevé depuis février, déclenchant des poussées inflationnistes. Les perspectives de pourparlers de paix semblent de plus en plus incertaines, ce qui signifie que les tendances inflationnistes causées par les prix élevés du pétrole brut devraient se poursuivre pendant une bonne partie du deuxième trimestre.

Les investisseurs en bourse ont une journée chargée devant eux avec les résultats du premier trimestre du géant pharmaceutique Pfizer dans un contexte de forte volatilité sur les marchés boursiers mondiaux. Les grandes capitalisations S&P Global Inc et Airbnb publient également leurs résultats du premier trimestre aujourd'hui.

