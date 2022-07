Actualité Économique pour les Débutants – Quel est votre Style de Trading et d'Investissement ?

Juillet 01, 2022 02:39

Dans cet article, vous allez en apprendre davantage sur les différents styles de trading et d'investissement :

Le Day Trading

Le Scalp Trading (ou scalping)

Le Swing Trading

Le Trading de Position

Le Trading de News

Les traders et les investisseurs abordent leurs objectifs financiers de manière individuelle, mais de manière générale, il existe cinq approches, ou styles différents parmi lesquels vous pouvez choisir. Les styles suivants s'appliquent aux marchés du Forex, des actions, des ETFs et des indices.

Day Trading

Le day trading est également connu sous le nom de trading intra-journalier (ou intraday).

En semaine, les horaires de trading s'étendent sur les fuseaux horaires asiatiques, européens et américains. Cela signifie que vous pouvez trader à tout moment. Les day traders ont tendance à limiter leurs opérations à une période de 24 heures, c'est à dire ouvrir et clôturer les positions le même jour.

Les opérations qui suivent ce style durent en général plusieurs heures et sont souvent basées sur les unités de temps quatre heures (H4) et une heure (H1) pour trouver des configurations graphiques d'analyse technique. Une des caractéristiques du day trading est la fréquence des opérations. Dans ce type de trading, les opérations sont normalement clôturées avant la fin de la période de 24 heures correspondant au fuseau horaire de l'opérateur. L'idée derrière cette démarche est d'éviter toute perte pendant la nuit en raison d'une volatilité inattendue.

L'objectif du day trading est de tirer profit des mouvements à court terme des marchés, c'est pourquoi ce style requiert beaucoup de temps et une attention particulière. Les techniques de gestion du risque telles que les stop loss sont essentielles à considérer avec cette approche.

Le day trading englobe également un autre style : le trading de précision. Il s'agit d'une approche ou les traders prennent position juste au moment de l'ouverture du marché en fonction des différentes régions afin de profiter à court terme des mouvements crées par les opérateurs institutionnels (hedge funds, banques centrales). Les flux provenant du trading institutionnel peuvent faire bouger les marchés à court terme.

Scalp Trading

Le scalping fait partie du day trading, à la différence que les scalpers entrent et sortent de leurs positions beaucoup plus rapidement, parfois en quelques minutes ou secondes. L'objectif du scalping est presque le même que celui du day trading, à la différence que l'horizon d'investissement est encore plus court. Acquérez de l'expérience en vous exerçant sur un compte de démonstration et utilisez des fonds virtuels avant de trader avec votre capital réel.

Comme le day trading, le scalping nécessite beaucoup de temps, d'attention, de recherche, de gestion des risques et d'expérience.

Swing trading

Une fois que les swing traders entrent sur une position, ils peuvent la garder ouverte pendant plusieurs jours avant de la clôturer. L'objectif est de saisir des opportunités sur des mouvements à plus long terme du marché, comme une tendance haussière ou baissière. Dans le cas d'une tendance baissière, un swing trader peut chercher à ouvrir une position courte le plus tôt possible et à sortir lorsque la tendance atteint son point le plus bas. À l'inverse, dans une tendance haussière, l'idée est d'ouvrir une position d'achat au prix le plus bas possible et de la clôturer au prix le plus élevé possible au sein de la tendance.

Cette approche implique un nombre réduit de positions, ce qui signifie que le swing trading demande moins de temps, mais comme tout autre style de trading, il requiert de l'attention, de la recherche et une gestion des risques pour des résultats positifs à long terme.

Trading de position

Les traders de position ont tendance à prendre des positions à long terme, sur des mois ou des années, et à ignorer les hauts et les bas à court terme des marchés.

Le trading de position peut également désigner le fait de prendre des positions stratégiques pendant les mouvements cycliques du marché ou de réaliser des opérations ciblées pendant les introductions en bourse (IPO). Par mouvements cycliques du marché, nous entendons les secteurs qui évoluent en fonction de l'économie, comme la construction ou l'immobilier.

Trading de News

Un autre style de trading important est le trading des événements d'actualité. Chaque fois qu'un pays annonce une mise à jour des performances économiques, les cambistes y voient une occasion de spéculer sur le résultat. Les actualités économiques sont publiées chaque jour de la semaine et ont un impact sur d'autres styles de trading, tels que le day trading et le swing trading. Les événements économiques peuvent influencer le marché à court terme lors de leur publication, mais au fil du temps, ils reflètent la tendance à long terme de l'économie concernée (en fonction du pays).

Le temps nécessaire pour cette approche dépend de la fréquence des événements sur lesquels les opérateurs décident de trader, mais comme pour tous les autres styles, la gestion du risque et une recherche solide sont fondamentales pour obtenir la meilleure performance.

Enfin, il existe quelques autres facteurs à prendre en compte. Choisissez vos objectifs avec soin, restez réaliste et comprenez votre propre appétit pour le risque afin d'éviter d'être dépassé en tant que débutant. N'investissez ou ne tradez que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre, et suivez vos performances à l'aide d'un journal de trading pour vous aider à analyser votre taux de réussite et votre risque par rapport à votre rentabilité.

Apprenez-en davantage sur la manière de trader dans des conditions de marché complexes grâce aux webinaires GRATUITS d'Admirals.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.