Actualité Économique pour les Débutants – Comment Gérer le Risque dans le Trading Forex

Août 11, 2022 17:25

Chaque séance de trading est rythmée par un nombre considérable, voire déconcertant, d'événements financiers. Il est donc essentiel pour les traders débutants sur le marché des changes de se tenir constamment informés auprès de sources d'information fiables.

La lecture de l'actualité financière permet, entre autres, de comprendre l'orientation d'une économie et d'une monnaie nationale. De même, les investisseurs en bourse peuvent se tenir au courant de l'évolution des sociétés cotées. Ceux qui privilégient ce type d'analyse fondamentale peuvent souvent fonder en partie leurs décisions de trading et d'investissement sur les nouveaux développements, et il est important d'accorder une attention tout aussi grande à la gestion des risques.

La gestion du risque est un excellent moyen de s'adapter à des conditions de marché en constante évolution, dans lesquelles rien n'est jamais acquis. Si vous comprenez ce principe dès le départ, vous réduirez le stress que vous pourriez ressentir en tradant et en investissant. Certes, il existe des données historiques qui rendent les mouvements des actifs plus transparents ainsi que des techniques chartistes qui utilisent des statistiques pour prédire et modéliser la direction potentielle d'un prix, mais que se passe-t-il lorsque le résultat est inattendu ?

S'attendre à l'inattendu

Le secret de la gestion du risque est de s'attendre à l'inattendu.

Pour illustrer cela plus en détail, prenons un scénario dans lequel le Royaume-Uni est sur le point de publier ses derniers résultats trimestriels du produit intérieur brut (PIB). Lorsque vous recherchez les résultats possibles, vous pouvez rencontrer différents consensus de marché provenant d'agences de notation telles que Moody's, ou des consensus d'analystes recueillis par des agences de presse telles que Reuters et Dow Jones News. En outre, les agences gouvernementales publient des prévisions de croissance annuelles qui servent de base aux calculs des analystes. Des exemples de consensus de marché peuvent être consultés sur notre calendrier Forex, disponible sur le site d'Admirals.

Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les informations qui manquent pour fonder vos décisions concernant le trading de la livre sterling pendant les résultats de la croissance économique du Royaume-Uni. Bien que les anticipations du marché soient le fruit d'une grande expertise et que les résultats puissent être précis, il est toujours possible de dévier des anticipations.

Si le consensus du marché prévoyait une croissance de 2% de l'économie britannique au deuxième trimestre et que le résultat réel est de 1,95%, l'écart est suffisant pour susciter des inquiétudes quant à la valeur de la livre sterling auprès des cambistes. Il peut y avoir un sell-off sur la devise, ce qui signifie que même si vous vous attendiez à une croissance de 2% et que vous avez ouvert une position pour que la GBP progresse en conséquence, la devise a chuté parce que le résultat réel était inférieur aux attentes.

Déterminer des niveaux de stop loss

Il ne fait aucun doute que la solution pour ce type de scénario (utilisé précédemment) consiste à toujours définir un niveau de stop-loss afin de ne pas être pris au dépourvu en cas de sell-off alors que vous anticipiez le contraire. Tout comme il existe de nombreuses opinions sur l'issue d'un événement de trading ou d'investissement, il existe également de multiples façons de déterminer où placer vos niveaux de stop-loss.

Certains considèrent que la technique la plus efficace consiste à fixer un niveau de stop-loss qui ne soit pas trop éloigné de votre point d'entrée en cas d'imprévu, l'idée étant de sortir de la position dès que possible. Une autre approche consiste à fixer le stop-loss sur la base d'un pourcentage spécifique qui reflète votre appétit pour le risque. Une troisième approche consiste à vérifier le dernier niveau de support de l'instrument et à fixer le stop loss dans la même zone.

Couverture de votre position (hedging)

Le principe du hedging consiste à considérer une position sous différents angles. Supposons que l'annonce des emplois non agricoles (NFPs) ait lieu demain et que le marché s'attende à ce que le rapport indique une forte croissance du marché de l'emploi aux États-Unis. On peut supposer que si les résultats réels sont conformes aux attentes du marché, le dollar pourrait se renforcer.

D'un autre côté, il est possible que les résultats soient inférieurs aux attentes.

L'or et le dollar sont inversement corrélés, ce qui signifie que lorsque le dollar augmente, les prix spot de l'or baissent (en général) car ces actifs sont considérés comme des valeurs refuges et servent de réserves internationales. Le dollar est favorisé lorsque l'économie américaine montre des signes de croissance, comme dans le cas d'un marché du travail solide. Dans cette situation, un trader peut décider de couvrir sa position sur l'USD en prenant une position sur l'or à l'aide d'un CFD sur son compte de trading Admirals.

Dans ce scénario, une couverture consisterait à prendre une position longue (acheteuse) sur l'or et l'USD et à inclure un stop-loss sur les deux actifs sous-jacents. Si les chiffres des NFPs sont inférieurs aux attentes, l'USD peut chuter, et la position se clôturera au niveau du stop-loss. Dans le même temps, le cours de l'or peut augmenter, les traders reportant leur appétit pour le risque sur le métal précieux, et l'opération peut se dérouler comme prévu.

Comme vous pouvez le voir dans les exemples ci-dessus, le trading nécessite de la recherche et du savoir-faire. Chez Admirals, nous avons mis en place une infrastructure avec les ressources éducatives, les webinaires et les analyses de marché dont vous avez besoin pour vous lancer.

Admirals propose de nombreux webinaires éducatifs et analytiques. Pour rencontrer et échanger avec des traders professionnels, participez à nos webinaires gratuits !

