Juillet 21, 2022 18:27

Préférez-vous entendre les bonnes ou les mauvaises nouvelles en premier ?

Normalement, lorsqu'on vous pose cette question, on vous offre un choix. Dans le domaine de l'actualité financière, le choix n'est pas aussi facile. La réponse dépend beaucoup de la source et du type d'article que vous lisez. Le fait que les news soient bonnes ou mauvaises relève également de votre propre biais. Il peut s'agir des opérations et des investissements que vous détenez et que vous souhaitez réaliser, ou de vos propres objectifs financiers.

Le biais de confirmation se produit lorsque vous lisez des articles qui ne font que confirmer votre évaluation d'une situation donnée.

Par exemple, vous êtes convaincu qu'une action que vous détenez va verser un bon dividende pour le trimestre en cours parce que vous avez lu un article d'une source fiable disant que les ventes du produit X ont été positives pendant cette période. Ensuite, vous recherchez "ventes du produit X" et vous lisez d'autres articles sur la qualité des ventes. Cela confirme votre conviction qu'il y aura un fort versement de dividende. À cause de ce biais de confirmation, vous risquez d'ignorer d'autres articles d'actualité qui traitent de différents aspects de la performance de l'action, comme une baisse des ventes d'autres lignes de produits ou une augmentation des remboursements de dettes.

Il est naturel d'avoir un biais et il serait difficile de prendre des décisions si nous n'avions pas nos propres approches pour forger notre opinion. Prendre conscience de ses propres préjugés peut s'avérer utile pour les techniques de gestion des risques, comme l'utilisation de stop loss dans le cadre d'opérations de trading ou la diversification des actions dans le cadre d'investissements sur les marchés boursiers. Même si vous croyez fermement au contenu d'un article et à vos objectifs financiers, vous devez garder à l'esprit le risque du marché.

Types de news

Il existe deux principaux types de news financières : les hard news et les soft news. Dans la catégorie des hard news, on trouve les simples faits et les données économiques de référence comme les ventes au détail, la couverture d'affaires juridiques d'entreprises, le lancement de nouveaux produits importants, les événements géopolitiques perturbateurs et les résultats financiers annoncés par les sociétés cotées en bourse.

La catégorie "soft news" comprend les articles d'opinion, les interviews, les commentaires, les spéculations, les pages société, les profils de personnalités du monde des affaires et les évaluations de performance des produits.

Hard news

Les hard news sur MetaTrader 5 ressemblent à ceci :

Source : Calendrier Admirals MetaTrader 5. Date : 21 juillet 2022.

Il s'agit de données économiques de référence qui fournissent aux traders des informations essentielles sur l'offre et la demande, les aidant ainsi à établir des anticipations sur les niveaux de prix de différentes matières premières, par exemple.

Les autres types de hard news comprennent les comptes de résultats, les nouvelles commandes importantes, les démissions ou les embauches de hauts responsables d'entreprises, et les réactions aux événements géopolitiques.

Source : News Admirals MetaTrader 5. Date : 21 juillet 2022.

Il est plus facile de voir le lien entre les hard news et les réactions du marché, dans la mesure où ces news sont directement basées sur l'actif sous-jacent.

Soft news

Les "soft news" reposent moins sur des faits et des chiffres que sur des opinions, des intérêts humains et des spéculations. Ce type de news brouille la frontière entre divertissement et information et cherche à susciter des émotions. Il est plus difficile de lier directement les articles de soft news au trading et à l'investissement, les sujets pouvant être éloignés de plusieurs degrés d'un instrument financier.

Analyse critique ou simple acceptation de l'information

C'est une erreur facile que d'accepter simplement ce que vous lisez dans l'actualité, après tout, c'est le mot écrit, quelque chose que l'on nous apprend à respecter dès notre plus jeune âge. Il est important d'appliquer un filtre critique car ce que vous lisez peut influencer votre façon de trader ou d'investir. Une façon d'analyser les news est de se demander si elles sont hard ou soft et dans quelle mesure elles sont significatives en termes de réaction du marché. Une autre méthode consiste à vérifier les mêmes informations auprès de différentes sources.

Qualité et confiance des sources

Les sources ne sont pas toutes égales, certaines étant plus fiables que d'autres. Vérifiez la qualité, la longévité, l'expérience et le biais de la source. En effet, les sources d'information ont aussi leurs propres biais.

Vérification des faits

La vérification des faits est relativement accessible sur Internet lorsqu'il s'agit de hard news, car ces articles sont basés sur des annonces de services publics comme les départements de statistiques des gouvernements.

Par exemple, lorsque le gouvernement américain annonce ses derniers chiffres de croissance du PIB, il publie une déclaration sur le site web du Bureau of Economic Analysis (BEA). Une double vérification des faits peut vous aider à vous faire une idée de la fiabilité de la source.

Synchroniser vos opérations avec le flux d'informations

Il ne fait aucun doute que les traders et les investisseurs doivent suivre de près les hard news. Les faits et les chiffres constituent une base solide pour vous aider à prendre des décisions de trading et d'investissement. Les "soft news" peuvent offrir des informations de fond utiles, mais ce n'est pas le meilleur moyen de vous informer pour vos opérations de trading et d'investissement.

En tant que débutant, vous apprendrez à synchroniser vos opérations avec le flux d'informations et l'une des meilleures façons de le faire est de vous inscrire aux webinaires gratuits d'Admirals et de regarder des séances de trading en direct animées par des traders professionnels.

