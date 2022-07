Actualité Économique pour les Débutants – Le Big Data dans le Trading et l'Investissement

Juillet 14, 2022 15:26

Les APIs, les algorithmes, les logiciels et la distribution massive de données et d'informations sur le trading ont transformé notre façon de trader et d'investir, ainsi que notre façon de consommer l'information financière.

Prenez les actualités et les informations, par exemple. À quand remonte la dernière fois où vous avez lu un journal imprimé, l'avez tenu dans vos mains et avez plissé les yeux pour lire les mots ? Au lieu de cela, nous plissons les yeux sur nos téléphones portables pour suivre l'actualité financière à la minute même où elle est publiée. Les notifications des médias financiers sollicitent notre attention à la minute si nous les activons, et nombre d'entre elles peuvent influencer les décisions de trading et d'investissement.

Ce changement de comportement est encore plus marqué avec les dernières générations. Seuls 5% des personnes nées à la fin des années 1990 lisent des journaux imprimés ; la grande majorité lit les actualités en ligne.

Big Data

Chaque jour, des millions de transactions et d'investissements sont effectués sur les places boursières mondiales et dans les institutions financières. Ces informations sont mises en commun, puis introduites dans des plateformes de trading telles que MetaTrader 4, 5 et Webtrader pour la modélisation des marchés financiers.

Les données sont stockées et transférées en pétaoctets et zettaoctets - un zettaoctet correspond à un trillion d'octets. Voici d'autres gros chiffres : l'enquête 2019 de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) a montré que les échanges sur les marchés des devises au comptant et des produits dérivés de gré à gré représentaient en moyenne 6,6 billions USD par jour.

Comme vous pouvez le constater, ces informations sont trop volumineuses pour être compréhensibles par le trader individuel, c'est pourquoi des logiciels ont été développés pour modéliser les marchés financiers de manière compréhensible. Les traders et les investisseurs utilisent des graphiques d'analyse technique pour rechercher et identifier les tendances du marché à l'aide de figures composées de chandeliers japonais ou de lignes de tendance.

Données Passées

En tant que registre des données passées, les graphiques d'analyse technique contiennent une quantité énorme d'informations et les graphiques de certains instruments sont légendaires. En janvier 2015, par exemple, la paire de devises EURCHF a connu un crash éclair après que la Banque Nationale Suisse (BNS) ait abandonné son plancher face à l'euro dans le contexte de la crise financière et économique de l'époque.

Connu sous le nom de "Black Swan" (cygne noir), les marchés de l'euro ont subi des ajustements considérables à court terme, et l'ensemble de la situation peut être visualisé sur le graphique en chandeliers ci-dessous. Pouvez-vous repérer l'abandon du plancher par la BNS sur l'EURCHF ?

Source : MetaTrader 5 Admirals, EURCHF, graphique W1 – Période : du 18 août 2013 au 14 juillet 2022, consultée le 14 juillet 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le grand chandelier bleu qui rappelle le bord d'une falaise montre clairement que les vendeurs l'ont emporté lors de cet événement boursier. Ce simple chandelier représente l'incroyable complexité des millions de transactions effectuées dans le monde à cette époque.

Mais ne vous inquiétez pas ! En tant que trader et investisseur, vous n'avez pas à suivre toutes ces données dans la mesure où Admirals inclut des outils d'analyse technique dans les plateformes de trading. En outre, vous pouvez accéder aux dernières nouvelles financières de Dow Jones sur votre compte, ce qui vous donne accès à une source d'information complète.

En plus du flux rapide de données de trading, la technologie permet également d'aider à la gestion des risques, notamment en fixant des stops loss.

En tant que débutant, il est judicieux d'apprendre et de développer vos compétences en matière de trading et d'investissement sur notre compte de démonstration. Vous pouvez également suivre les webinaires gratuits d'Admirals, y compris les sessions de trading en direct animées par des traders professionnels. Nous offrons un apprentissage à la demande avec la formation Forex De Trader Zero à Trader Pro, mais ce n'est pas tout ! Votre parcours financier est accompagné de ressources pédagogiques et informatives, du niveau débutant au niveau expert.

