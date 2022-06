Actualité Économique pour les Débutants – Qu'est-ce que la Banque Centrale Européenne ?

Dans cet article, vous allez apprendre :

L'abréviation de la Banque Centrale Européenne - BCE

Le rôle de la BCE dans le système financier et monétaire

Les raisons qui poussent la BCE à imprimer de la monnaie

Le lien entre la BCE et l'Eurogroupe

Comment la BCE influence les décisions de trading et d'investissement des opérateurs

Comme son nom l'indique, la Banque centrale européenne est la banque centrale de la zone euro et est communément connue sous son abréviation, la BCE. Chargée de superviser le système monétaire et bancaire de la zone euro, la BCE se situe au sommet de la structure bancaire.

Une idée reçue est que la BCE imprime tous les billets de banque en circulation. Cette tâche revient en fait aux banques centrales nationales comme la Banque de France ou la Deutsche Bundesbank. La BCE crée effectivement de la monnaie lorsqu'elle émet des crédits aux institutions bancaires lors de l'achat d'obligations ou d'actifs hypothécaires, mais ces échanges sont crédités de manière électronique dans ce qu'on appelle la liquidité.

Le rôle de la BCE dans le système financier et monétaire

L'UE est le plus grand bloc commercial du monde et des millions d'entreprises et de consommateurs dépendent d'un système financier sain. À ce titre, le rôle de la BCE est extrêmement important pour réguler et maintenir la valeur de la monnaie unique. Les principales préoccupations de la BCE sont la stabilité des prix et le maintien de la valeur de l'euro. L'objectif principal est de maintenir l'inflation à environ 2% de croissance par an.

La banque centrale a le pouvoir de fixer des orientations en matière de taux d'intérêt, qui sont suivies par l'ensemble du secteur bancaire - 5 963 banques - dans 27 États membres de l'UE, qui proposent leurs services à 341 millions de consommateurs vivant dans la zone euro. La BCE fixe le taux de prêt au jour le jour utilisé par les banques pour se prêter des fonds entre elles. La BCE paie également le même taux d'intérêt aux banques qui conservent leurs réserves auprès de la banque centrale.

Le lien entre la BCE et l'Eurogroupe

L'Eurogroupe est un groupe informel composé de tous les ministres des finances de l'UE, qui se réunissent pour discuter des principales questions financières et économiques du jour. En tant que principale autorité de surveillance du secteur bancaire et financier, la BCE travaille avec l'Eurogroupe pour trouver des solutions aux problèmes des marchés financiers. La crise de la dette souveraine qui a débuté en 2009, lorsque la Grèce et d'autres pays de l'UE ont été incapables de payer leurs dettes nationales, en est un exemple.

Comment la BCE influence les décisions de trading et d'investissement des opérateurs

La BCE a une influence considérable sur les décisions de trading et d'investissement des opérateurs dans la mesure où ses choix en matière de taux d'intérêt peuvent influencer les paires de devises en EUR, en fonction des circonstances. L'orientation à la hausse ou à la baisse des taux d'intérêt de la banque centrale a un effet domino sur une multitude de marchés :

Les marchés des matières premières

Les marchés des changes

Les prêts hypothécaires et prêts aux entreprises

Les investissements en actions

Les actions des banques et les prévisions de bénéfices par action

C'est pourquoi les traders et les investisseurs suivent de près les décisions mensuelles de la BCE en matière de politique monétaire et de taux d'intérêt et les utilisent pour orienter leurs opérations de change ou leurs placements boursiers.

La BCE et l'actualité boursière

La BCE utilise de nombreux termes techniques dans ses déclarations mensuelles, que nous allons décortiquer.

Stabilité des prix : Prévision des prix payés quotidiennement par les consommateurs et les entreprises.

Inflation : Taux auquel les prix moyens des biens et services augmentent ou diminuent par an.

Assouplissement quantitatif (QE) : Également connu sous le nom de programme d'achat d'actifs, il s'agit de l'achat par la BCE d'actifs tels que des obligations d'entreprises et de banques, en plus des obligations d'État. Lorsque l'économie est en récession et que l'inflation est relativement faible, la banque centrale peut recourir à l'assouplissement quantitatif pour soutenir le système financier et éviter les défauts de paiement des dettes.

Réserves de change : La BCE maintient un stock important de réserves de change et d'or pour soutenir ses objectifs de politique monétaire et consolider sa propre situation financière.

Liquidité : Flux de trésorerie.

Vous avez peut-être encore des questions sur l'impact de la BCE sur les marchés financiers. Les webinaires gratuits d'Admirals sont une véritable source d'informations en ce qui concerne l'analyse de l'actualité boursière, et nos organisateurs sont tous des traders et des investisseurs expérimentés.

