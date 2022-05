Que sont les Événements d'Actualité dans le Domaine du Trading et de l'Investissement ?

Mai 20, 2022 00:13

De nombreux débutants sur les marchés financiers se posent la question suivante : que sont les événements d'actualité en matière de trading et d'investissement ?

Les actualités financières sont communiquées rapidement par les médias et déclenchent une série de réponses de la part des traders et des investisseurs. Ces réponses peuvent être considérées comme une chaîne de réactions qui ressemble souvent à ceci :

Événement prévu

Consensus des analystes

Prise de position des traders

Résultat réel

Clôture des positions

Qui annonce ces événements et pourquoi ont-ils une telle influence sur le marché ?

Analyse comparative

Les gouvernements et certaines sociétés d'analyse financière bien connues, telles que IHS Markit, effectuent des recherches en interrogeant des groupes d'acteurs réels du marché, par exemple les responsables des achats dans les usines ou les entreprises de construction dans le secteur du logement.

Les résultats de ces enquêtes sont ensuite annoncés et diffusés sur les sites web des gouvernements. Les études couvrent différents secteurs de l'économie et sont appelées repères, indices ou indicateurs. Elles sont considérées comme des archives historiques permettant de replacer les performances économiques dans leur contexte.

Les chiffres sont rapportés par les médias financiers et lus par les traders qui utilisent les indices de référence comme des thermomètres pour évaluer la santé de l'économie et prendre des décisions de trading.

Voici quelques exemples d'indices de référence économiques utilisés sur le marché des devises :

Indice des Directeurs d'Achat (PMI)

Produit Intérieur Brut (PIB)

Ventes au Détail

Inflation

Rapports sur le chômage

Rapports sur le secteur du logement et de la construction

Rapports sur la balance commerciale

Importations et exportations

Décisions sur les taux d'intérêt des banques centrales

Indices de référence des marchés boursiers

Les investisseurs en bourse utilisent les indices boursiers comme points de référence, ainsi que les rapports sur les bénéfices des sociétés cotées.

Les investisseurs sur les marchés boursiers suivent également de près les décisions des banques centrales, dans la mesure où ces dernières peuvent modifier les taux d'intérêt et inciter les investisseurs à privilégier les obligations à revenu fixe par rapport aux actions.

Où trouver les actualités boursières ?

Les cambistes (traders sur le marché des changes) expérimentés utilisent des calendriers spécialisés pour suivre les événements boursiers. Le calendrier Forex d'Admirals répertorie les principaux événements liés à l'actualité du trading. Les composants de l'événement sont :

Date et heure de publication

Devise concernée

Niveau d'importance

Le titre et la description de l'événement

Prévisions du consensus

Résultat précédent

Résultat réel

Pour en savoir plus sur l'analyse des marchés financiers, assistez chaque matin à la séance de Trading live Admirals avec Jérémy Delsol et découvrez les conditions des marchés boursiers et les tendances Forex pour mieux trader au quotidien.

