La Croissance du PMI de la Zone Euro en Baisse avant la Décision sur les Taux de la BCE en Juillet

Juillet 06, 2022 23:48

Les traders sont en train de pricer (prendre en compte dans les cotations) le dernier risque qui pèse sur l'économie européenne après que l'indice des directeurs d'achat de juin ait baissé à 52, contre 54,8 en mai. Bien que techniquement toujours en territoire de croissance, la nouvelle du ralentissement intervient avant la décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux d'intérêt le 21 juillet, lorsque les responsables de la politique monétaire devraient relever le taux directeur de 0 à 0,25%.

La principale question est de savoir si l'économie européenne peut retrouver une croissance plus forte une fois que le resserrement monétaire aura commencé. L'accès au crédit pour les entreprises et les ménages deviendra plus coûteux, ce qui aura un impact sur les investissements et les dépenses. Les prêts existants auront des niveaux de remboursement plus élevés, ce qui signifie que si la BCE relève trop rapidement les taux directeurs, il pourrait y avoir un risque de défaut de paiement dans le secteur bancaire et financier. Cela dit, une hausse des taux d'intérêt se traduirait également par une augmentation des revenus du secteur financier après de nombreuses années de faibles taux d'intérêt, ce qui pourrait soutenir les investisseurs en termes de rendement des dividendes à moyen et long terme.

En plus de ces défis, les événements géopolitiques en Ukraine continuent de renforcer les pressions inflationnistes, et si l'Europe bascule dans une récession qui pèse sur l'emploi, cela pourrait conduire à une période de stagflation.

L'euro est fortement sous la pression du dollar, le sentiment de sécurité et le positionnement pré-NFP ayant renforcé le billet vert cette semaine. La monnaie unique de la zone euro est tombée à un plus bas de 1,0239 le 5 juillet, soulevant à nouveau la possibilité d'une parité avec le dollar.

Du côté plus positif, les prix spot du pétrole brut ont diminué de près de 20 dollars depuis la fin du mois de juin, oscillant autour de 100 dollars le baril au moment de la rédaction. Toute pression baissière sur l'inflation est une bonne nouvelle pour l'économie européenne. En outre, une fois que les taux d'intérêt européens seront remontés, les chances de maîtriser l'inflation seront accrues.

L'actualité boursière du jour comprend les ventes au détail de la zone euro pour le mois de mai. L'indice de référence devrait passer de 3,9% à 5,4% sur une base annuelle. Toute surprise haussière ou baissière pourrait influencer les paires de devises en EUR en cette période sensible pour l'économie européenne.

Dans le reste de l'actualité, les minutes du FOMC seront publiées plus tard dans la journée et donneront un aperçu de l'analyse de l'économie et des prévisions de taux d'intérêt de la banque centrale américaine. Selon la réaction des traders au contenu des minutes, les paires de devises en USD pourraient être impactées. Enfin, les données américaines seront complétées par la publication de l'indice ISM Services pour le mois de juin, qui devrait passer de 55,9 à 54,5.

Rappel

Quelles sont les conditions de la stagflation ?

Trois conditions doivent être réunies pour qu'il y ait stagflation : un taux de chômage élevé, une faible croissance et une forte inflation. S'il n'y a que deux conditions, par exemple une faible croissance et une forte inflation, il y a de meilleures chances d'améliorer l'économie. Lorsque ces trois conditions sont réunies, il faut généralement mettre en place des mesures massives de relance budgétaire et monétaire pour relancer l'économie.

