Actualité Économique pour les Débutants – Comment les Spreads et l'Actualité du Forex sont-ils Liés ?

Août 26, 2022 18:23

Dans cet article, vous allez en apprendre davantage sur les liens entre les spreads forex et les actualités du trading, y compris :

Que sont les spreads forex ?

Qu'est-ce que l'actualité du trading ?

Qu'est-ce que le "pricing" ?

L'actualité du trading prévue et imprévue

L'impact de la volatilité liée à l'actualité du trading sur les spreads

Que sont les spreads Forex ?

Les spreads Forex représentent la différence entre les prix d'achat et de vente des paires de devises. Ils fluctuent en fonction de la demande, de l'offre et du spread appliqué par le prestataire de services financiers.

Le volume des transactions est l'équivalent de la demande et fait monter ou descendre le prix d'un instrument. Les ordres qui sont exécutés par la contrepartie sont l'équivalent de l'offre. Nous ne nous étendrons pas en profondeur sur les spreads Forex dans cet article, mais si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez lire tout ce qui s'y rapporte ici.

Qu'est-ce que l'actualité du trading ?

L'actualité du trading désigne les nombreuses publications économiques quotidiennes issues d'enquêtes statistiques publiées par des services gouvernementaux comme le US Bureau of Economic Analysis et des sociétés d'analyse économique privées telles que S&P Global. Les résultats de ces recherches sont publiés dans des déclarations publiques qui ont ensuite un impact sur les marchés boursiers en déclenchant l'achat ou la vente d'instruments. Les médias financiers publient rapidement toutes les données économiques.

Les exemples d'actualités du trading englobent les déclarations des banquiers centraux, les résultats et les projections de la croissance économique, les dépenses de consommation, les taux d'inflation et les taux de chômage. Vous trouverez d'autres exemples d'actualités du trading sur le calendrier Forex d'Admirals.

Qu'est-ce que le "pricing" ?

L'information voyage très vite sur le web, si vite qu'un communiqué de presse peut déclencher une réaction presque instantanée sur les marchés des devises.

Le feedback économique des communiqués de presse est rapidement pris en compte par les traders du monde entier, qui ont tendance à réagir à tout ce qui est inattendu dans les résultats. Lorsqu'effectué à grande échelle, le pricing permet de créer des tendances sur les paires de devises. Les tendances peuvent être baissières ou haussières et sont visualisées grâce aux logiciels de modélisation du marché utilisés en analyse technique.

Nouvelles de trading attendues et inattendues

Un consensus de marché définit généralement les attentes concernant les résultats d'un événement économique. Chaque consensus de marché provient d'analystes financiers et est ensuite relayé par les médias financiers.

Ces médias sont suivis de près par les traders. Lorsque les États-Unis publient leurs derniers résultats trimestriels de croissance économique, par exemple, l'événement est précédé d'un grand nombre de consensus de marché. Un consensus peut être étonnamment précis. En effet, il ne s'agit pas d'une supposition, mais d'un calcul basé sur les prévisions de croissance officielles, les résultats précédents et les tendances dans les secteurs économiques connexes. N'oubliez pas qu'un consensus de marché donné prévoit un événement futur et doit être considéré comme un avis d'expert, et non comme un fait actuel.

Impact de la volatilité de l'actualité boursière sur les spreads

Les informations boursières ont un impact sur les spreads lorsqu'elles déclenchent une volatilité sur les marchés des devises. La volatilité peut accélérer une tendance donnée et provoquer des envolées brutales du prix des actifs. C'est pourquoi les traders expérimentés savent qu'il est nécessaire de définir des stop loss lorsqu'ils prennent une position sur une paire de devises.

Les spreads peuvent s'élargir ou se contracter en fonction des circonstances. Une augmentation rapide de la volatilité peut élargir les spreads, dans la mesure où les contreparties, telles que les banques et les autres institutions de la chaîne d'ordres, deviennent plus averses au risque dans leurs stratégies. Cela peut entraîner une baisse des volumes d'échange dans certains scénarios tels que les "cygnes noirs".

Alors qu'une volatilité plus risquée se caractérise par des hauts et des bas plus prononcés qui exercent une pression sur les mouvements du prix de l'actif, il y a toujours un certain niveau d'activité sur les marchés. Les mouvements de prix sains sont caractérisés par la présence d'une certaine volatilité, ce qui signifie que l'intérêt pour l'achat ou la vente repose sur des raisons fondamentales valables. Pendant ces périodes, les spreads peuvent se resserrer à mesure que la confiance augmente sur les marchés.

En conclusion, il est sage de garder à l'esprit le lien entre l'actualité du trading et les spreads Forex. La prise en compte du potentiel d'élargissement et de contraction des spreads doit être un élément clé de votre stratégie de gestion des risques.

