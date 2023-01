Trading pour les Débutants – Comment se Préparer pour le Trading

Janvier 20, 2023 02:14

Comment se préparer pour le trading est une question que tous les traders se posent, surtout les débutants. Être trader et opérer sur des marchés mondiaux volatils n'est pas une tâche facile. L'élaboration d'une solide stratégie de trading assortie d'une bonne gestion du risque peut vous aider à faire face aux conditions de marché difficiles.

Mais comment se préparer ? Alexander Graham Bell a souligné que "avant toute chose, la préparation est la clé du succès". Si l'inventeur du téléphone, une personne qui a changé la façon de communiquer à jamais, y croyait, peut-être devrions-nous aussi y croire. Atteindre vos objectifs de trading requiert un plan et ne se fait pas du jour au lendemain.

Voici quelques mesures simples que vous pouvez prendre pour vous préparer au trading.

Apprenez à connaître les marchés financiers

Le terme "marchés financiers" est utilisé pour désigner tout marché où des titres sont achetés et vendus. Cela comprend, entre autres, le marché boursier, le marché obligataire, le marché des changes et le marché des produits dérivés.

Si tous ces termes ne vous sont pas familiers, il est préférable de s'abstenir de trader. Le trading peut entraîner la perte de vos fonds si vous ne connaissez pas les éléments fondamentaux liés aux types d'actifs, à la gestion du risque, à la manière dont les marchés fonctionnent, etc. Lorsqu'il s'agit de trading, la connaissance est le pouvoir.

Vous vous demandez peut-être comment en apprendre davantage sur les marchés financiers. Internet est une vaste source d'informations, mais vous devez être prudent et filtrer chaque article ou blog que vous lisez, dans la mesure où seuls les meilleurs sites sur le sujet sont susceptibles de contrôler et de vérifier leur contenu. Les courtiers réglementés fiables mettent également à la disposition de leurs clients un large éventail de ressources pédagogiques, telles que des articles, des webinaires, des podcasts, etc. où des analystes de marché partagent de précieuses informations sur le marché.

Choisissez un courtier réglementé

Une recherche Google sur les "courtiers en bourse" renvoie des centaines, voire des milliers de résultats. Cependant, les courtiers réglementés et dignes de confiance ne sont pas si nombreux. Certains courtiers non réglementés peuvent promettre une grande rentabilité, des bonus et d'autres incitations, mais aucune autorité de réglementation ne les supervise.

L'ouverture d'un compte auprès d'un courtier entièrement réglementé réduit le risque que vous soyez victime d'une fraude, car il existe une autorité de réglementation qui examine les activités et prend les mesures nécessaires en cas de problème. La plupart des courtiers réglementés ont des politiques de protection contre les soldes négatifs qui définissent le contexte dans lequel les soldes négatifs sont compensés.

Un autre avantage est que les courtiers réglementés sont tenus de conserver les fonds de leurs clients sur des comptes bancaires ségrégués (séparés). Cela signifie que le courtier ne peut pas utiliser les fonds de ses clients pour toute autre activité que celle de répondre à leurs besoins de trading.

Les courtiers établis et réglementés vous donnent accès à des centaines voire des milliers d'instruments, à différents types d'actifs et à un large éventail d'outils de trading avancés qui peuvent renforcer votre stratégie de trading.

Entraînez-vous avec un compte de trading de démonstration

La plupart des courtiers offrent à leurs clients la possibilité d'utiliser un compte de démonstration. Un compte de démonstration permet aux traders d'utiliser des fonds virtuels afin d'exécuter diverses stratégies de trading et de s'entraîner dans des conditions de marché réalistes sans risquer de perdre des fonds réels.

Un compte de démonstration est idéal pour les traders débutants dans la mesure où il leur permet de tester leurs idées de trading sans risque et sans anxiété. Vous pouvez vous familiariser avec les plateformes de trading telles que MetaTrader 4 et MetaTrader 5 ou toute autre plateforme personnalisée proposée par votre courtier. Vous pouvez également tester l'utilisation des outils de gestion du risque en temps réel et mettre en pratique la stratégie de trading de votre choix.

Fixez vos objectifs

Lors de l'élaboration de votre plan, il est impératif de fixer vos objectifs. Avant de vous lancer dans cette aventure, vous devez déterminer ce que vous souhaitez atteindre et la façon dont vous allez vous y prendre. Étant donné que le trading peut entraîner une perte de fonds, il est judicieux de commencer avec des objectifs peu élevés.

Si les résultats de votre stratégie de trading sont positifs, vous pouvez réévaluer vos objectifs et ajuster votre stratégie. Toutefois, il convient de noter que tout ajustement doit inclure l'utilisation des outils de gestion du risque mis à votre disposition.

