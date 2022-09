Actualité Économique pour les Débutants – Comment Identifier et Trader les Catégories d'Actualités

Septembre 01, 2022 18:22

Repensez à un événement au cours duquel vous avez été surpris par une nouvelle inattendue. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, la nouvelle sortait de l'ordinaire et a provoqué une réaction, déclenchant une chaîne d'événements destinés à faire face à la nouvelle ou à s'adapter à de nouvelles circonstances.

En bref, nous parlons de changement. Le changement est le catalyseur qui rend les marchés du trading et de l'investissement dynamiques et riches en opportunités. Le changement s'accompagne de risques et de la nécessité de rechercher des informations relatives au trading afin d'être au courant des dernières évolutions. Être capable de s'adapter rapidement au changement et de garder le cap sur vos objectifs financiers est une compétence en elle-même.

L'évolution de l'actualité boursière est ce qui anime les marchés à la hausse et à la baisse. Les traders et les investisseurs s'adaptent aux nouveaux signaux des leaders financiers, entre autres. Les développements économiques et les résultats statistiques influencent également les décisions de trading et d'investissement.

Certains changements sont totalement inattendus et peuvent surprendre les opérateurs sur les marchés. D'autres changements se présentent sous la forme de publications économiques qui sont programmées dans un calendrier Forex. Ces dernières suivent un rythme mensuel ou trimestriel régulier. Toutefois, même ces publications régulières peuvent contenir des surprises qui peuvent influencer les marchés.

Quelles sont les différentes catégories d'actualités liées au trading et comment sont-elles tradées ?

Actualités boursières récurrentes

Les actualités boursières récurrentes sont publiées périodiquement, chaque mois, trimestre ou année, et constituent une mise à jour de l'état de l'économie. Ces données se décomposent en de nombreuses sous-catégories, dont voici quelques exemples.

Actualités par secteur économique

Une économie est comparable à un moteur, et les différentes parties du moteur sont constituées de secteurs économiques, chacun d'entre eux contribuant à la puissance et à la vitesse de l'économie.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) est un indicateur essentiel qui permet de mesurer les performances des secteurs des services et de l'industrie manufacturière, qui sont extrêmement importants pour chaque économie. Les indices PMI sont publiés sur une base mensuelle et annuelle à des fins de comparaison et fournissent aux traders un aperçu de la solidité de l'économie.

Les rapports sur les ventes au détail, les dépenses de consommation, les commandes de biens durables et la confiance des consommateurs sont également hautement importants. Les traders doivent prêter attention à ces informations afin de comprendre si l'économie est en croissance ou en décroissance. Ces indicateurs indiquent également si les consommateurs sont prêts à dépenser pour satisfaire leurs besoins et leurs désirs quotidiens, ou s'ils préfèrent épargner leur argent pour les jours difficiles en raison de l'incertitude économique.

Les dépenses de consommation sont étroitement liées au marché du travail, un secteur de grande importance pour l'économie globale. Les taux de chômage et d'emploi sont un indicateur clé permettant aux opérateurs de comprendre si l'économie est forte, faible ou stagnante. Lorsque les emplois sont abondants, les dépenses de consommation sont susceptibles d'être saines. Lorsque le chômage est élevé, on observe l'inverse : les dépenses de consommation diminuent, ce qui se répercute sur les bénéfices des entreprises.

Le secteur des importations et des exportations est un autre secteur à surveiller de près. Les chiffres de ce secteur indiquent la santé des relations commerciales avec les autres nations et la force de la devise nationale. Lorsque la devise nationale est faible, les autres devises nationales ont un pouvoir d'achat plus fort en raison du taux de change correspondant, et les exportations progressent. Les flux de devises étrangères et nationales sont essentiels à la santé d'une économie dans la mesure où ils alimentent en liquidités les secteurs manufacturier, financier et des services.

Le secteur du logement et de la construction est étroitement lié à la confiance dans l'économie et les informations émanant de ce secteur reflètent la situation actuelle d'autres secteurs en arrière-plan : les cimenteries dans le secteur manufacturier, les parcs à bois dans le marché du bois et toutes les autres matières premières nécessaires à la construction de maisons et d'autres bâtiments.

Le dernier, mais non le moindre, de notre courte liste de secteurs économiques importants est le tourisme et les voyages. Si vous avez des doutes à ce sujet, sachez qu'en 2019, juste avant la pandémie de COVID-19, le tourisme et les voyages représentaient 9 000 milliards USD du PIB mondial, soit environ 10% du total. En 2021, ce chiffre est tombé à 5,8 milliards USD dans un contexte de restrictions des voyages, ce qui représente une baisse considérable des revenus et des bénéfices pour les destinations touristiques et commerciales.

Les rapports, les enquêtes et les statistiques de l'un des secteurs ci-dessus sont susceptibles d'influencer les marchés boursiers et la valeur des devises nationales.

Données sur la croissance du PIB

Les chiffres de la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) constituent la référence en matière de statistiques économiques et influencent les décisions de trading en cas de surprise haussière ou baissière. Les gouvernements publient les chiffres du PIB sur une base trimestrielle, semestrielle et annuelle et les résultats peuvent avoir un impact sur la valeur des devises nationales.

Actualités des banques centrales, du secteur public fiscal et du secteur financier

Les statistiques du secteur bancaire, du secteur financier au sens large et du secteur fiscal sont des indicateurs indispensables pour comprendre la performance du système financier et la stabilité des prix. Ces mesures se présentent sous la forme de :

Niveaux des taux d'intérêt

Niveaux d'inflation des prix

Niveaux des réserves de change

Niveaux de défaut de paiement des prêts

Niveaux d'emprunt et de remboursement des prêts

Niveaux de la dette souveraine et de la dette publique

Comment trader les actualités récurrentes

La valeur d'une devise nationale par rapport à d'autres devises résume l'état de l'économie d'une nation. L'euro, par exemple, symbolise les performances économiques, les politiques de la banque centrale et une multitude de processus financiers complexes en un seul chiffre. Ce chiffre évolue constamment en fonction des différentes réactions aux dernières actualités sur les marchés.

Les publications quotidiennes peuvent être excessives et, pour les débutants, il est difficile de choisir lesquelles trader. C'est pourquoi le calendrier Forex d'Admirals distingue les niveaux de priorité : faible, moyen et élevé, chacun étant indiqué par une couleur différente.

La façon de trader ces actualités dépend de la tolérance au risque, du niveau de compétence et des objectifs financiers de chaque trader. Une façon de commencer est de participer à nos webinaires et de regarder les traders professionnels analyser les actualités récurrentes du marché en direct, puis de mettre en pratique différentes stratégies sur un compte de démonstration. Cette approche vous aidera à vous familiariser avec les rouages du marché Forex.

Nouvelles inattendues

Les nouvelles inattendues arrivent au hasard et, semble-t-il, toujours à des moments inopportuns. Ces nouvelles incluent des événements géopolitiques tels que des guerres, des tensions et des perturbations politiques, des urgences sanitaires mondiales comme le COVID-19, et des chocs économiques comme le Brexit.

Face à tout changement, un trader doit s'adapter rapidement aux imprévus. L'une des meilleures approches consiste à en apprendre le plus possible sur la gestion des risques.

Alors que de nombreux traders avancés se sont adaptés à ces situations, les débutants doivent procéder étape par étape et s'assurer que le plan B est prêt en cas de volatilité sur les marchés.

En résumé, il convient de consacrer du temps à la lecture quotidienne de l'actualité, de consulter le calendrier Forex d'Admirals pour se préparer aux événements à venir et de comprendre la différence entre les actualités de trading récurrentes et inattendues.

Admirals propose de nombreux webinaires éducatifs et analytiques.

