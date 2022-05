Commandes de Biens Durables US vs Pressions Inflationnistes

Mai 25, 2022

Les commandes de biens durables aux États-Unis pour le mois d'avril sont publiées aujourd'hui, alors que les taux d'inflation élevés et les craintes liées à la croissance continuent de susciter un sentiment de nervosité sur les marchés. Les commandes de biens durables devraient diminuer de 1,1% en mars à 0,6% en avril. Le consensus se révèle baissier pour le dollar et la volatilité pourrait s'installer en cas de surprise dans les résultats réels.

Les biens durables sont des produits qui durent trois ans ou plus et dont le prix est relativement élevé par rapport aux produits de consommation de la vie courante. Cet indice de référence donne un aperçu de la santé du secteur manufacturier américain et de la productivité industrielle. Dans le climat actuel de taux d'inflation élevés, il est raisonnable de s'attendre à ce que les dépenses en biens durables diminuent à court ou moyen terme, ce qui pourrait avoir un impact sur la croissance globale du PIB ce trimestre.

Le marché du travail américain

Même si les dépenses diminuent pour des produits tels que les machines lourdes, elles progressent pour l'emploi. Le marché du travail est un point positif de l'économie US à l'heure où nous écrivons ces lignes. Alors que la pandémie desserre son emprise sur l'activité de l'emploi, les entreprises se disputent les employés, même si les possibilités d'une légère récession s'intensifient. Vendredi prochain, la publication des créations d'emplois dans le secteur non agricole révélera si le marché du travail américain reste résilient malgré les difficultés économiques.

Dans le reste de l'actualité, le récent profit warning de Snapchat a entraîné la baisse de son titre ainsi que d'autres grandes capitalisations technologiques. L'indice de volatilité VIX a progressé en conséquence et les contrats à terme sur actions semblent être orientés à la baisse.

Prix spot du pétrole brut

Le climat baissier des valeurs technologiques ne s'est pas répercuté sur les marchés du pétrole brut, qui restent résolument haussiers en raison de l'augmentation de la demande pour les voyages et les transports, en plus des craintes de pénurie du côté de l'offre dans le contexte des événements géopolitiques en Ukraine. Les prix du gaz naturel restent également élevés pour des raisons similaires.

Enfin, deux grandes banques centrales sont attendues aujourd'hui. La Fed publie les minutes du FOMC, et le discours du gouverneur de la Banque du Japon, M. Kuroda, est prévu plus tard dans la journée. Le dollar pourrait réagir à une attitude hawkish de la part de la Réserve fédérale. Quant à la Banque du Japon, elle maintient une position dovish, mais toute indication contraire pourrait impacter le cours du yen, dans la mesure où l'inflation augmente dans la région, incitant d’ailleurs la RBNZ à relever son taux directeur de 1,5% à 2%.

