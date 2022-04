Combien de temps va durer le sell-off de Netflix ?

Avril 22, 2022 22:54

Pendant toute la durée du confinement, la société de divertissement à domicile Netflix a occupé une place privilégiée dans les portefeuilles des investisseurs, rendant sa brusque chute du premier trimestre presque aussi dramatique que l'un de ses films à succès.

L'origine de cette chute est une baisse des revenus due à la diminution du nombre d'abonnés, dans un contexte de forte concurrence entre les services de streaming tels que Disney, Apple, Amazon et HBO, qui sont tous des acteurs majeurs de l'industrie du divertissement. En plus de cela, les confinements sont, espérons-le, terminés et les consommateurs passent moins de temps à leur domicile et davantage en déplacement ou au travail.

"Après avoir atteint des sommets le 17 novembre à 700,33 dollars par action, cette société perd 67,09%, avec une baisse au cours de cette année 2022 de 62,45% par rapport à la hausse de l'année dernière (2021) de 11,41%", a déclaré Roberto Rojas, analyste chez Admirals.

L'effet de la pandémie retombe

La hausse du nombre d'abonnés de Netflix liée à la pandémie s'est atténuée au premier trimestre et le nombre d'abonnés s'est établi à 221,6 millions, alors que le consensus tablait sur 224,5 millions. Les revenus de Netflix ont été pénalisés par le partage des comptes et des mots de passe par les particuliers.

Source : MetaTrader 5, Netflix, graphique W1 – Période : 5 dernières années, consultée le 22 avril 2022

"Techniquement parlant, le prix est actuellement à des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis 2018 (niveau de support important représenté par la bande rouge inférieure autour de 230 dollars par action). Il est très important de prêter attention au price action à proximité de ce niveau de support. En effet, une cassure baissière pourrait ouvrir les portes à un nouveau sell-off pour retourner chercher les niveaux de support inférieurs vers les 200 et 130 dollars par action", a déclaré Roberto Rojas.

La véritable performance de Netflix

Les perspectives ne sont pas claires et les investisseurs continuent d'évaluer les performances réelles de la société. Les forces concurrentielles de Netflix résident dans sa créativité et sa popularité auprès des téléspectateurs, et le contenu de la société attire les amateurs de divertissement du monde entier.

Combien de temps le sell-off peut-il durer ? La tendance baissière peut se poursuivre si le cours continue d'enfoncer les niveaux de support, a commenté Roberto Rojas. "Ces fortes baisses ont entraîné la rupture de plusieurs niveaux de support importants, y compris la moyenne mobile de période 200, menant au croisement baissier des moyennes mobiles et renforçant ainsi la pression vendeuse."

Un rebond est-il possible ? "Si le cours de l'action ne parvient pas à se maintenir de manière stable au-dessus de 330 dollars par action, le sentiment continuera d'être négatif", a déclaré Roberto Rojas.

Sur le long terme, nous pourrions assister à une fin heureuse pour Netflix. Du côté positif, le bénéfice par action a dépassé les attentes et le directeur financier de Netflix, M. Neumann, a déclaré que la société s'attend à ce que le nombre d'abonnés et les revenus continuent de progresser pour l'ensemble de l'année 2022.

