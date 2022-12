Chute des Prix du Pétrole et Craintes de Ralentissement en Chine

Décembre 07, 2022 21:02

Face à la chute brutale des prix spot du pétrole brut et aux craintes de ralentissement en Chine, les marchés sont à l'affût des données macroéconomiques clés qui pourraient faire la différence entre croissance mondiale et récession à court terme.

Les prix spot du pétrole brut ont chuté depuis les sommets enregistrés cet été à environ 122 USD le baril et se dirigent vers 70 USD le baril à l'heure où nous écrivons ces lignes. Si l'on tient compte de la guerre en Ukraine et de l'incertitude sur les approvisionnements énergétiques de la région, il s'agit d'une tournure inattendue des événements qui soutient les efforts de l'économie mondiale pour s'éloigner de la pandémie de COVID-19.

Du côté fondamental de l'offre, les stocks de pétrole brut américains ont diminué de 12,58 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 25 novembre. De nouvelles données seront publiées plus tard dans la journée et le consensus table sur une baisse de 3,305 millions de barils pour la semaine se terminant le 2 décembre. Cela semble indiquer une demande saine et une offre disponible. Sommes-nous en train d'atteindre le point d'équilibre entre la demande et l'offre après trois trimestres de volatilité sur les marchés de l'énergie ?

La Chine assouplit les restrictions liées au COVID-19

Tout dépend de la deuxième plus grande économie du monde, la Chine. Après quasiment trois ans de tolérance zéro pour le COVID, le gouvernement chinois a assoupli les restrictions aujourd'hui, en supprimant l'obligation pour les personnes de présenter des tests négatifs pour voyager dans le pays. La population locale ne sera confinée que si la zone est à haut risque, ce qui signifie que la productivité industrielle augmentera probablement à court et moyen terme.

L'amélioration de la production industrielle en Chine soutiendra les attentes en matière de croissance et pourrait également influencer l'inflation dans le pays. Nous en aurons un aperçu jeudi lorsque le taux d'inflation de la Chine pour le mois de novembre sera publié. Précédemment au niveau de 2,1%, le consensus estime les derniers résultats au niveau de 1,6% sur une base annuelle. Contrairement à l'économie américaine, l'économie chinoise n'a pas surchauffé à la suite de la pandémie en raison des mesures de confinement dans les principales régions industrielles, ce qui signifie que l'inflation reste relativement faible. Là encore, il reste beaucoup de chemin à parcourir avant que la Chine ne retrouve ses taux de croissance habituels.

Les chiffres de l'Indice des Prix à la Production (IPP) de la Chine sont une autre publication clé à surveiller jeudi. L'IPP pour novembre est attendu au niveau de moins 1,4% cette année, par rapport au niveau précédent de moins 1,3% sur une base annuelle. Comparez cela avec les prévisions de l'IPP américain en glissement annuel qui seront publiées vendredi. Anticipée au niveau de 7,2% en novembre de cette année et précédemment au niveau de 8% en 2021, l'inflation énergétique a alimenté les prix à la production aux États-Unis.

En résumé, il y a encore plus d'incertitude sur la croissance mondiale à venir et les performances sont contrastées entre les deux plus grandes économies du monde. Cette perspective est soulignée par le Fonds Monétaire International (FMI) qui a récemment déclaré qu'un ralentissement mondial était en cours. Le FMI a récemment abaissé ses prévisions de croissance mondiale de 0,4% à 3,2% en 2022, et de 0,9% à 2,7% en 2023.

"Bien que cette base de référence soit sujette à une incertitude exceptionnelle, les risques sont fortement pondérés à la baisse et les craintes de récession augmentent." FMI, automne 2022, Perspectives Économiques de la Région MENA (Middle East and North Africa).

