Trading pour les Débutants – Cacao : Doux ou Amer en 2023 ?

Mars 10, 2023 21:49

Combien de fois avez-vous lu des articles sur le trading du cacao ? La réponse est probablement peu de fois. Les matières premières agricoles représentent une part importante de l'activité commerciale mondiale. Le cacao est une matière première importante échangée dans le monde entier, étant donné qu'il s'agit de l'un des ingrédients de base de notre alimentation quotidienne.

De nombreux facteurs influencent l'offre et la demande de cacao. Dans cet article, nous allons vous donner les informations essentielles que les traders débutants devraient avoir à leur disposition concernant le trading du cacao.

Apprendre les fondamentaux du cacao

Des recherches archéologiques ont montré que le cacaoyer a été cultivé pour la première fois en Amérique du Sud équatoriale. Les archéologues suggèrent que les Olmèques d'Amérique centrale ont consommé des fèves de cacao entre 1500 et 1400 avant Jésus-Christ. Les fèves de cacao servaient de monnaie d'échange entre les tribus d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud avant l'arrivée des conquistadors espagnols.

Les envahisseurs espagnols ont été séduits par les fèves de cacao et les ont ramenées en Europe, où la boisson est devenue très populaire au cours du 17e siècle. Les Espagnols ont commencé à établir des plantations de cacao au cours de leur conquête des tribus indigènes afin d'approvisionner l'Europe en cacao et de lancer une activité commerciale très lucrative.

La Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Indonésie sont les pays qui produisent le plus de fèves de cacao au monde. D'une manière générale, les fèves de cacao proviennent de régions assez humides et très proches de l'équateur. Les États-Unis, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont les principaux producteurs de produits à base de cacao.

Trading du cacao : Variations de prix

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, 2018 a été une année mouvementée pour le trading du cacao. Le 1er avril 2018, le cacao américain se situait à 2 821 USD la tonne métrique, pour tomber à 2 009 USD le 1er septembre 2018. Depuis lors, il y a eu de nombreuses variations en fonction de l'offre et de la demande.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Cacao US (1 tonne métrique) USD, Graphique MN – Période : du 1 mars 2018 au 9 mars 2023, consultée le 9 mars 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le 26 octobre 2022, le cacao américain cotait 2 252 USD la tonne métrique. La matière première agricole semble gagner du terrain au cours des derniers mois, enregistrant un plus haut de plusieurs mois à la mi-février 2023.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Cacao US (1 tonne métrique) USD, Graphique D1 – Période : du 7 octobre 2022 au 9 mars 2023, consultée le 9 mars 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le prix du cacao dépend de nombreux facteurs. Parmi ces derniers, on peut citer les conditions météorologiques et climatiques, les incertitudes géopolitiques, les maladies liées aux cultures et les problèmes de main-d'œuvre.

La production de cacao pénalisée par les conditions météorologiques ?

Les données publiées par le GEPEX, un groupe comprenant 6 des plus grands broyeurs de cacao au monde, ont annoncé que la mouture de cacao de la Côte d'Ivoire était en hausse de 16% en glissement annuel en février 2023, à 58 452 tonnes.

Le broyage total depuis le début de la saison 2022/23 en octobre s'élevait à 292 195 tonnes de fèves à la fin du mois de février, en hausse de près de 12% sur une base annuelle.

Un rapport d'Investing.com, publié le 15 février, indique que le broyage de cacao en Amérique du Nord, une mesure de la demande, a chuté de 8,13% sur une base annuelle, au quatrième trimestre 2022. Sur la base de ces données, les analystes de marché suggèrent que les prix du cacao pourraient rester élevés au cours des 3 à 4 prochains mois. Toutefois, les traders débutants doivent tenir compte du fait que le marché du cacao est volatile dans la mesure où divers facteurs externes, tels que les conditions météorologiques par exemple, peuvent influencer l'offre et la demande.

La Côte d'Ivoire restreint ses achats de fèves de cacao

Un rapport de Reuters publié le 23 février a révélé que l'autorité de régulation du cacao de Côte d'Ivoire a interdit à 20 grands commerçants, dont Cargill et Barry Callebaut, d'acheter des fèves destinées à l'exportation après avoir atteint leurs limites d'achat.

Cargill Inc et Barry Callebaut sont les plus grands broyeurs de cacao du pays et les plus gros acheteurs de fèves de cacao produites en Côte d'Ivoire. Les deux entreprises ont annoncé qu'elles avaient entamé des négociations avec le Conseil du Café-Cacao (CCC).

Des sources de Reuters ont suggéré que la mesure pourrait ne pas être suffisante car les précipitations inférieures à la moyenne et les mauvaises conditions météorologiques de ces derniers mois ont nui à la production. Toutefois, les conditions météorologiques semblent s'être améliorées en février, un rapport de la Côte d'Ivoire indiquant que "des précipitations anormalement fortes dans la plupart des régions productrices de cacao de la Côte d'Ivoire la semaine dernière contribueront à améliorer la taille et la qualité de la récolte intermédiaire d'avril à septembre".

Améliorez votre trading par la formation

Même si les matières premières telles que les métaux, les énergies et autres peuvent parfois être des instruments de trading moins volatils que les paires de devises, par exemple, il ne faut pas oublier que le trading comporte des risques. Les traders débutants apprécient souvent l'excitation du trading, car la volatilité peut faire monter l'adrénaline. De nombreux traders débutants ont donc tendance à se lancer dans le trading rapidement et finissent par perdre une partie de leurs fond en raison d'une préparation insuffisante. Atteindre ses objectifs financiers ne doit pas être lié à une activité de trading excessive, surtout si l'on débute.

Comment les traders débutants peuvent-ils améliorer leurs performances ? La réponse est simple : la formation. Les traders expérimentés et les analystes financiers soulignent l'importance d'étudier le fonctionnement du trading. Il existe différentes techniques de trading que les traders débutants devraient connaître. Plus important encore, il existe des outils de gestion des risques qui peuvent réduire le risque d'erreur et vous aider à atteindre vos objectifs de trading.

De nombreuses ressources sont à votre disposition pour améliorer vos connaissances en matière de trading. Les courtiers offrent l'accès à des webinaires et des articles préparés par des professionnels, parfois sans frais supplémentaires. Consacrer un peu de temps à l'amélioration de ses connaissances en matière de trading est une excellente voie à suivre pour les traders débutants.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

