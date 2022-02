Le Pétrole Progresse Tandis que les Actions Baissent sur Fond de Tensions Croissantes en Europe

Février 15, 2022 23:00

Les tensions sont restées intenses en Europe de l'Est lundi, la Maison Blanche ayant déclaré qu'une invasion russe de l'Ukraine pouvait commencer à tout moment.

De nombreux pays ont conseillé à leurs citoyens de quitter l'Ukraine et, hier, les États-Unis ont annoncé leur intention de transférer les dernières opérations de leur ambassade de la capitale, Kiev, vers la ville de Lviv, dans l'ouest du pays.

En réponse à l'incertitude actuelle, les prix du pétrole brut ont enregistré une nouvelle hausse, avec les contrats à terme sur le Brent qui semblent se diriger vers les 100 dollars le baril.

De leur côté, les marchés actions ont terminé la journée d'hier dans le rouge, la plupart des indices boursiers ayant chuté au cours de la séance. Les indices européens ont été les plus touchés, le FTSE 100, le DAX 40 et l'IBEX 35 perdant respectivement 1,69%, 2,02% et 2,55%.

Toutefois, Tesla s'est démarqué de la tendance générale en réalisant l'une des meilleures performances du S&P 500 lundi, avec un gain de 1,83%, qui s'est poursuivi après la clôture des marchés.

Les gains d'hier sont intervenus malgré les rapports de la China Passenger Car Association selon lesquels Tesla aurait vendu 59 845 véhicules fabriqués en Chine en janvier, contre 70 847 le mois précédent, soit une baisse de plus de 15%.

Néanmoins, le marché a répondu favorablement à Alexander E. Potter, analyste de Piper Sandler, qui a relevé son objectif de cours pour le constructeur de voitures électriques de 1 300 à 1 350 USD. Cet objectif révisé est supérieur de plus de 50% au cours de clôture d'hier, qui était de 875,76 USD.

Potter prévoit que Tesla livrera un total de 1,58 million de véhicules électriques en 2022, ce qui représenterait une augmentation de 69% par rapport au total des livraisons de l'année dernière. Si ces prévisions sont exactes, alors Tesla peut s'attendre à une nouvelle année réussie en 2022.

Cependant, si les pénuries de puces et les problèmes de chaîne d'approvisionnement persistent, ces derniers pourraient nuire aux performances de Tesla dans un avenir proche.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Tesla, graphique D1 – Période : du 15 juin 2021 au 14 février 2022, consultée le 14 février 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Évolution du cours de l’action Tesla sur les 7 dernières années :

Source : MetaTrader 5 Admirals, Tesla, graphique W1 – Période : du 26 juillet 2015 au 14 février 2022, consultée le 14 février 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

