Le dollar US poursuit sa hausse

Septembre 21, 2021 11:31

La semaine dernière, le dollar américain a conservé son sentiment positif et s'est apprécié par rapport aux autres devises. L’USDX (l'indice du dollar US) a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois, bien que le climat général sur les marchés financiers reste favorable et que les principaux indices boursiers se situent proches de leur plus haut historique. Les rendements obligataires, quant à eux, augmentent modérément.

USD

Les données économiques américaines sont restées solides. Le taux d'inflation du pays en août, qui a montré une augmentation annuelle des prix de 5,3 %, a été le principal centre d'attention. L'inflation reste donc élevée, en dépit des commentaires de la banque centrale selon lesquels la hausse des prix est temporaire et qu'il ne s'agit que d'une phase transitoire. Un autre indicateur important a été le volume des ventes au détail en août, qui a augmenté de 13,5 % en glissement annuel ; légèrement plus faible que le mois précédent. Les volumes de la production industrielle ont progressé de 6,0 % par rapport à la même période de l'année précédente. L'indice des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 71,0 points, soit son plus bas niveau depuis 2012. Les nouvelles demandes de chômage ont légèrement avancé, passant de 0,310 à 0,332 million sur la semaine.

Le développement de la pandémie a continué à se ralentir et la moyenne mondiale des nouveaux cas est passée de 552 à 533 000 par jour. La situation aux États-Unis a légèrement évolué tout en restant stable ; la moyenne hebdomadaire des cas se situant autour de 148 000 par jour. Le nombre de vaccins administrés est passé de 379 à 383 millions, une variation de seulement 4 millions. Globalement, aux États-Unis, le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin est passé de 63,0 % à 63,5 % de la population, soit une augmentation hebdomadaire de 0,5 %. Du côté de la Lituanie, ce nombre est passé de 60,8 % à 61,5 %, indiquant une différence de 0,7 %. En Angleterre, le nombre de cas a ralenti modérément, passant de 37 à 29 000 par jour.

EUR

La principale paire de devises EUR/USD s'est consolidée au-dessus du niveau de 1,180 au cours de la première moitié de la semaine, avant de baisser depuis jeudi pour terminer la semaine en recul de -0,7 % à 1,173. Les données économiques de la zone euro ont été peu nombreuses, avec la production industrielle qui a augmenté de 7,7 % en glissement annuel.

JPY

La paire de devises USD/JPY, au même titre qu’EURUSD, a continué sa consolidation. Elle a commencé la semaine par se déprécier jusqu’à atteindre un plus bas sur un mois, avant de rebondir pour clôturer la semaine au niveau de sa moyenne mobile à 50 jours. Du côté des données économiques, l'indice des prix à la production a affiché une hausse de 5,5 % et reste stable, à son plus haut niveau depuis 2008. La production industrielle en juillet a augmenté de 11,6 % par rapport à l'année précédente, tandis que les exportations en août ont augmenté de 26,2 % en glissement annuel. La paire USD/JPY a donc terminé la semaine sans grand changement.

GBP

La paire livre sterling/dollar américain (GBP/USD) a reflété le sentiment général du marché des devises : après avoir brièvement atteint le niveau de 1,391 mardi, elle s'est ensuite fortement dépréciée pour terminer la semaine en baisse de -0,7 % à 1,374. En ce qui concerne les données, les indicateurs du marché du travail ont montré une augmentation annuelle de 8,3 % des salaires moyens, tandis que le nombre de chômeurs a diminué de 58 000 et que le taux de chômage a légèrement baissé à 4,6 %. L'inflation annuelle en août est ressortie à 3,2 % et les ventes au détail sont restées inchangées par rapport à l'année précédente.

Événements économiques à venir

Cette semaine débute plutôt calmement avec l'indice des prix à la production allemand à surveiller et aucune donnée importante prévue pour mardi. Mercredi commencera par la réunion et la conférence de presse de la Banque Centrale du Japon (BOJ), suivie de la publication des chiffres des ventes de logements existants aux États-Unis et du compte rendu de la dernière réunion de la Fed, très attendue des investisseurs à la recherche d’indices sur la poursuite de la politique monétaire. Jeudi, nous auront droit à l’indice des directeurs d'achat et à la réunion de la Banque Centrale d'Angleterre. Enfin, vendredi, l'attention se tournera vers les chiffres de l'inflation au Japon et les chiffres des ventes de logements neufs aux États-Unis.

Selon les données d'Admirals sur le sentiment du marché, 85 % des investisseurs ont des positions longues sur la paire EUR/USD (en hausse de +20 % par rapport à la semaine dernière). Sur la principale paire asiatique USD/JPY, 24 % des investisseurs ont des positions longues (en baisse de -25 %). En ce qui concerne la paire GBP/USD, 83 % des participants s'attendent à une hausse (+43 %). Ces données de marché sont interprétées comme un indicateur contrariant, de sorte que l'EUR/USD et la GBP/USD sont susceptibles de se déprécier et l'USD/JPY de s'apprécier. L'analyse de ces données doit être combinée avec les projections fondamentales et l'analyse technique des graphiques boursiers.

Source : bloomberg.com, reuters.com, MT4 Édition Suprême Admirals, investing.com

