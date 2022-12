Tour d'horizon de l'actualité du trading en 2022. Perspectives pour 2023

La fin d'une année volatile sur les marchés financiers a été marquée par la décision de la Chine de rouvrir ses frontières aux voyageurs étrangers.

La politique de tolérance zéro de la Chine en matière de COVID a mis le pays sous cloche dès le début de la pandémie, ce qui changera le 8 janvier 2023 avec l'exigence minimale d'un test COVID négatif pour les visiteurs.

La nouvelle fait le pont entre l'ancienne et la nouvelle année avec l'une des plus grandes chevilles ouvrières de l'économie mondiale : la productivité de la Chine. Même avec des taux de croissance bien inférieurs aux niveaux d'avant la pandémie, la part de la Chine dans le produit intérieur brut (PIB) mondial était d'environ 19 % cette année. La Banque mondiale prévoit une croissance du PIB chinois de 2,7 % pour l'ensemble de l'année 2022.

L'année 2022 a été marquée par des hauts et des bas, les marchés financiers s'éloignant des conditions de pandémie pour faire face à l'impact économique de la guerre en Ukraine, en commençant par un bond des prix des matières premières et des bouleversements de l'offre sur les marchés de l'énergie.

1er trimestre - début des pressions inflationnistes

Les programmes mondiaux de vaccination contre le COVID ayant amélioré l'immunité contre la maladie, les économies ont commencé à se redresser, puis à progresser, ce qui a entraîné une hausse de l'inflation. La guerre en Ukraine, qui a débuté à la fin du mois de février, a été un facteur d'inflation encore plus important. La hausse de l'inflation a été rapidement suivie par la première augmentation des taux d'intérêt de l'année par la Réserve fédérale en mars.

Le dollar américain s'est renforcé grâce à la hausse des taux d'intérêt et s'est imposé face aux autres devises, une tendance qui a duré la majeure partie de l'année. Les secteurs de la finance et de l'énergie ont bénéficié de l'augmentation des revenus des taux d'intérêt et de la flambée des prix du pétrole brut.

Les entreprises ont commencé à accueillir de nouveau leurs employés dans leurs locaux et le marché du travail a commencé à se resserrer.

2ème trimestre - Les prix exagérés du pétrole brut freinent la croissance

D'autres parties de l'économie mondiale n'ont pas été aussi bien loties. L'inflation pesant sur les coûts de fabrication et de construction, les prix d'autres produits de base ont commencé à augmenter en même temps que le pétrole brut. Les perspectives de liquidités pour les entreprises et les consommateurs sont devenues plus onéreuses, car les coûts d'emprunt se sont envolés.

Les banques centrales, notamment la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque de réserve d'Australie (RBA), ont commencé à réagir à une inflation à deux chiffres en augmentant les taux d'intérêt, suivant ainsi la voie de la Réserve fédérale. La robustesse du marché de l'emploi a été l'un des vents qui ont soufflé sur les banques centrales.

Dans le même temps, les marchés boursiers américains, asiatiques et européens sont devenus plus volatils, car les coûts d'emprunt ont pesé sur le sentiment des investisseurs et les introductions en bourse (IPO) ont été reportées ou annulées.

3ème trimestre - La BCE se joint au relais de la hausse des taux.

En juillet, la Banque centrale européenne (BCE) a rejoint la Réserve fédérale et la BoE pour relever son taux directeur pour la première fois en 11 ans. La BCE, qui craignait de compromettre davantage les perspectives de croissance de l'Union européenne dans le contexte de la guerre en Ukraine, a finalement cédé face à l'inflation galopante.

4ème trimestre - Des marchés boursiers en dents de scie

Les politiques des banques centrales de l'UE, du Royaume-Uni et des États-Unis ont commencé à porter leurs fruits sous la forme d'une baisse de l'inflation. La Réserve fédérale s'est fermement engagée à respecter son taux d'inflation cible de 2 %, tout en reconnaissant les dangers d'une récession. Le relèvement des taux de la banque centrale en décembre était inférieur aux précédents, reflétant en partie la pression à la baisse des prix du pétrole brut sur l'inflation.

Les actions mondiales ont continué à s'affaiblir dans un marché baissier caractérisé par de brèves reprises pendant la saison des bénéfices et un sentiment général de prudence, les craintes de récession réduisant l'appétit pour le risque.

Tout au long de quatre trimestres d'inflation tenace et de changements de taux d'intérêt, deux banques centrales sont restées relativement dovish : la Banque du Japon (BoJ) et la Banque populaire de Chine (PBoC) après avoir connu des taux d'inflation plus faibles que les autres pays.

Perspectives pour 2023

Il est difficile de prévoir ce qui se passera en 2023, mais il serait sage de s'attendre à ce que l'incertitude soit un thème permanent. D'autres thèmes devraient persister, à commencer par la détermination des principales banques centrales à juguler l'inflation par des taux d'intérêt plus élevés.

L'économie chinoise devrait rebondir de 4,3 % l'année prochaine, selon la Banque mondiale. L'amélioration des perspectives pourrait également améliorer le moral des investisseurs, qui est actuellement en chute libre au moment de la rédaction du présent rapport.

La guerre en Ukraine semble se diriger vers son premier anniversaire en février, à moins qu'une trêve ou un accord de paix ne se concrétise d'ici là.

Comme les prévisions dominantes tablent sur une récession en 2023, des pressions pourraient s'exercer sur la croissance du marché de l'emploi, à commencer par les États-Unis, où les taux d'intérêt dépassent ceux des autres grandes économies.

Principales devises

La Réserve fédérale a adopté la position la plus belliqueuse contre l'inflation, il est donc peu probable que la banque centrale freine le resserrement monétaire jusqu'à ce que le taux cible de 2 % soit atteint. Cela implique que les devises du dollar pourraient rester sous la pression d'un dollar fort. La paire USDJPY pourrait rester volatile jusqu'en 2023, compte tenu de la divergence des politiques monétaires entre les États-Unis et le Japon.

Le resserrement de la politique monétaire de la BCE et de la BoE a soutenu l'euro et la livre sterling, et cette tendance pourrait se poursuivre si les banques centrales continuent de relever leurs taux d'intérêt. Les monnaies fortes comportent d'autres risques notables, à commencer par la pression sur les exportations et l'augmentation des déficits commerciaux déjà observés au Royaume-Uni et dans l'UE.

Commodities

En 2022, le pétrole brut et son effet sur les prix dans la plupart des secteurs de l'économie ont été les principaux produits de base. Cette situation a changé vers la fin de l'année, après que les prix du pétrole brut ont fortement chuté, principalement en raison des craintes de récession.

Si les prix du pétrole brut restent modérés, cela pourrait soutenir la demande d'autres matières premières affectées par la hausse des coûts de transport, notamment de la part de pays comme l'Australie qui dépendent des exportations minières.

Marchés boursiers

Les marchés boursiers devraient rester sous pression à court et moyen terme pour s'adapter à la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Les divergences de politique entre les États-Unis et le Japon pourraient également influencer l'appétit et la direction des investissements si le dollar se renforce à nouveau.

Des secteurs comme celui des puces à semi-conducteurs ont connu des pénuries d'approvisionnement et des surabondances en l'espace d'un an, mais la demande est sur une trajectoire de croissance en raison de l'intérêt croissant pour l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle mixte et d'autres valeurs du métaverse.

En conclusion, un point positif est que la pandémie devient rapidement un souvenir et - sauf imprévu - une fois l'inflation maîtrisée et les taux d'intérêt stabilisés, l'économie mondiale pourra se concentrer sur la relance de la croissance.

