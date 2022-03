Le Rouble Chute et le Pétrole Progresse alors que les Perspectives des Compagnies Aériennes se Dégradent

Mars 02, 2022 23:15

Hier, le rouble russe a poursuivi sa trajectoire baissière, chutant de plus de 6,6% par rapport au dollar américain. Ce matin, la chute se poursuit avec une nouvelle baisse de 5,6% à l'heure où nous écrivons ces lignes.

En trois jours seulement, le rouble a chuté de près de 30% par rapport au billet vert.

Pendant que le rouble recule, le pétrole évolue implacablement dans l'autre sens. Le Brent, qui a passé plusieurs jours à osciller autour de la barre des 100 dollars le baril, a enregistré hier une hausse de 9,5%. Il a dépassé les 110 dollars le baril ce matin.

Du côté des actions, Wall Street a clôturé en nette baisse hier, l'incertitude continuant à peser sur le marché. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous deux clôturé en recul d'environ 1,6%, tandis que le Dow Jones a perdu près de 1,8%.

Parmi les nombreux secteurs qui ont enregistré des pertes hier, les compagnies aériennes ont été les plus touchées.

Nous avons déjà abordé l'un des facteurs qui pèsent sur l'industrie aérienne en ce moment, à savoir les prix du pétrole. Le pétrole étant actuellement à son plus haut niveau depuis huit ans, la hausse des prix du carburant pour les compagnies aériennes risque d'affecter leurs bénéfices dans un avenir proche.

La situation géopolitique actuelle est également un facteur qui pénalise le secteur. La nuit dernière, les États-Unis ont annoncé qu'ils fermeraient leur espace aérien aux vols russes, emboîtant le pas au Royaume-Uni, au Canada et à l'Union européenne. Pour chaque pays qui a fermé son espace aérien aux vols russes, le Kremlin a répondu en fermant les vols de ces pays à l'espace aérien russe.

Ces mesures ont contraint certaines compagnies aériennes à envisager des itinéraires plus longs et plus détournés pour assurer les mêmes services. United Airlines a par exemple annulé deux vols à destination de l'Inde cette semaine, afin d'évaluer comment elle pourrait continuer à desservir cette destination sans traverser l'espace aérien russe.

Cette situation survient à un moment où le secteur du transport aérien commençait à montrer des signes de reprise après avoir traversé deux années difficiles sous l'effet de la pandémie. Les récentes augmentations du nombre de passagers avaient rendu beaucoup de personnes assez optimistes quant aux mois d'été à venir dans l'hémisphère nord. Cependant, alors que le conflit se poursuit en Europe de l'Est et que les prix du pétrole restent à des niveaux élevés, il est difficile de trouver un argument positif pour le secteur aérien en général.

Hier, United Airlines, Delta et American Airlines ont toutes chuté de plus de 5,5%, tandis qu'au Royaume-Uni, International Consolidated Airlines (IAG) et easyJet ont chuté de respectivement 8,4% et 9,4%, bien que IAG ait récupéré une partie de ses pertes ce matin.

Source : MetaTrader 5 Admirals, United Airlines, graphique D1 – Période : du 21 octobre 2020 au 1 mars 2022, consultée le 2 mars 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Source : MetaTrader 5 Admirals, United Airlines, graphique W1 – Période : du 16 août 2015 au 1 mars 2022, consultée le 2 mars 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

