5 Façons dont le Témoignage de Powell pourrait faire Bouger les Paires en USD

Juin 22, 2022 20:46

Le président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, doit témoigner aujourd'hui devant le Congrès dans un discours qui pourrait influencer le marché. Voici cinq façons dont son témoignage pourrait faire bouger les paires de devises en USD, en gardant à l'esprit qu'il dirige la banque centrale de la plus grande économie du monde.

Signaux concernant la poursuite des hausses de taux d'intérêt

Le témoignage de Powell pourrait contenir des indices sur la prochaine décision de la Fed en matière de taux d'intérêt, prévue pour les 26 et 27 juillet. Les marchés boursiers ont été négativement surpris par la hausse de 0,75% en juin, plus élevée que prévu.

Les marchés des devises, et le dollar en particulier, ont réagi d'une autre manière. Le dollar a été soutenu par les attentes de taux d'intérêt plus élevés et par le potentiel de meilleurs rendements sur les actifs libellés en dollars, tels que les bons du Trésor et les dépôts d'épargne en dollars. La hausse de l'USD s'est accompagnée d'un renforcement de la monnaie par rapport à d'autres devises majeures comme la GBP et l'EUR. Les devises des marchés émergents ressentent la pression d'un dollar fort, à la fois en termes de change et en termes de prix des importations de pétrole brut libellées en dollars.

Si le discours de Jerome Powell est plus hawkish, cela pourrait apporter un soutien supplémentaire au dollar.

Signaux concernant la suspension des hausses de taux d'intérêt

Il est possible que le directeur de la banque centrale parle de la "pause" dans les hausses de taux d'intérêt en septembre, et si cette pause n'est pas mentionnée, les opérateurs pourraient en déduire que la Fed n'arrêtera pas son discours hawkish tant que l'inflation ne sera pas maîtrisée.

La Fed avait prévu de relever le taux d'intérêt directeur d'environ 0,5% lors de chaque réunion jusqu'en septembre, date à laquelle elle ferait une pause pour évaluer l'économie et l'état du taux d'inflation. La banque centrale s'est déjà écartée du script dans le sens où la dernière hausse des taux d'intérêt a été de 0,75% au lieu de 0,5%, il y a donc de fortes chances qu'une pause ne soit pas envisagée.

Qu'est-ce que cela signifie pour les paires de devises en USD ? Un dollar toujours plus fort et des contreparties plus faibles est une tendance qui peut avoir ses limites. L'USD est lié aux prix des exportations américaines, et si ce dernier continue à se renforcer, cela pourrait affecter la compétitivité des exportations américaines, sapant ainsi les perspectives de croissance économique, ce qui signifie qu'à long terme, l'USD pourrait s'affaiblir.

Attentes en matière d'inflation

"L'inflation reste élevée" est un thème souvent répété dans les déclarations mensuelles de politique monétaire de la Réserve Fédérale. Le discours de Jerome Powell sera donc suivi de près pour connaître les attentes de la Fed en matière d'inflation et toute référence à une inflation trop élevée pourrait affecter le cours des paires en USD.

Commentaires sur les événements géopolitiques

Les événements géopolitiques tels que le conflit en Ukraine peuvent avoir une influence déterminante sur les attentes de la Réserve Fédérale en matière de croissance du PIB et d'inflation, dans la mesure où ils affectent l'inflation des prix des matières premières et le sentiment du marché.

Attentes en matière de croissance du PIB

La Fed fait preuve d'un optimisme prudent quant à la croissance du PIB aux États-Unis. Tout changement dans cette position pourrait signifier une résistance pour le dollar, car les perspectives de la monnaie dépendent principalement de la croissance économique.

Dans le reste de l'actualité boursière, le Royaume-Uni a publié aujourd'hui des données d'inflation très attendues. Le taux d'inflation a augmenté comme anticipé, passant de 9% en avril à 9,1% en mai.

Enfin, la Banque du Canada publie les données de l'IPC pour le mois de mai. Le taux d'inflation annuel devrait atteindre 5,9% en mai, contre 5,7% en avril.

